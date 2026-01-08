Galatasaray orta saha için vites artırdı: Tottenham Sarr’a 45 milyon Euro istedi

Galatasaray'da orta saha transferi için hummalı çalışma devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Cimbom'da gündeme gelen son isim ise Tottenham forması giyen Senegalli orta saha Pape Matar Sarr oldu. 2021 yılında Metz'ten Tottenham'a 16.5 milyon Euro'ya transfer olan Sarr'ın piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BEKLENTİSİ 45 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılar menajerler aracılığıyla Sarr'a teklif götürdü. Ancak İngiliz kulübü bu transfer için kapıyı 45 milyon Euro'dan açtı. Galatasaray'ın yakın bir zamanda İngiliz ekibine resmi teklif götüreceği ancak 45 milyon Euro'da indirim isteyeceği de gelen haberler arasında. Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Sarr, bu sezon 22 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç yıldız, Senegal Milli Takımı'nda ise 37 kez şans buldu. 4 kez de rakip fileleri havalandırdı.