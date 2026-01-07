PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Fransız yıldızın transferinde mutlu sona yakın

Lazio’nun yıldız orta sahası ile her konuda el sıkışan Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibiyle yaptığı pazarlıklarda da son aşamaya geldi. Taraflar arasında 2-3 milyon euroluk bir farkın kaldığı ve transferin her an sonuçlanabileceği öğrenildi

Giriş Tarihi :07 Ocak 2026
Fenerbahçe Lazio forması giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona çok yakın... 26 yaşındaki yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi. Lazio'ya 25+2 milyon euro teklif eden yönetimin İtalyan ekibiyle arasında 2-3 milyon euroluk bir farkın kaldığı ve transferin her an resmiyet kazanabileceği de gelen haberler arasında.

16 MAÇTA FORMA GIYDI
Dün İtalyan basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe ile anlaşan Guendouzi'nin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı bilgisi yer aldı. Bu sezon Lazio formasıyla 16 maça çıkan tecrübeli orta saha söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giyen 26 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 2 gol kaydetti. Yüksek top tekniğinin yanı sıra mücadeleci yapısıyla da dikkatleri çeken Guendouzi'ye güncel verilere göre 28 milyon euro değer biçiliyor.

