Müge Anlı'da vicdan yaralayan vefasızlık I Engelli kadın darp edilerek sokağa atıldı: "Kayınvalidem saçlarımı yoldu"

Programda, Sebiha'nın darp edildikten hemen sonra çekilen, burnunun kanadığı ve sinir krizi geçirdiği anlara ait görüntüler ilk kez ekranlara getirildi.

Sebiha Opan'ın kardeşi Bediha Coşkun da kardeşinin kendilerine sığındığındaki perişan halini anlatarak, "Bize geldiğinde saçları yolunmuş, burnu kanamış haldeydi. Kardeşim bu hastalığa düştü diye niye evlendirmeye kalkıyorsunuz kocasını?" diyerek isyan etti.

İddiaların odağındaki eş Abdülkadir Opan ise eşinin kendisine hakaret ettiğini savunarak kendisini savundu. Eşine her zaman baktığını iddia eden koca, "Bana 'sen erkek değilsin, gorilsin, maymunsun' dedi. Olay günü beni sinirlendiren ifadeler kullandı. Annem babam benim için üzülüyor ama evlenmek isteyen ben değilim, annem bu konuyu gündeme getirdi" dedi.

Evlilik dediğin şey nedir? Siz bence düşünün taşının. Hangi kararı alırsak alalım şu vicdanın sesini dinlemek önemli. Bir saat sonra ne olacağımız belli değil, siz de hastalanabilirdiniz. Size bu aklı verenler var ya, onların karıları da koluna adamları taksınlar gelsinler.

Programın sunucusu Müge Anlı, yaşananlara sert tepki gösterdi. Abdülkadir Opan'ın savunmalarına karşılık "Herkesin eli ayağı tutarken mi birbirine iyi?" diye soran Anlı, vicdanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

YILLARCA AİLENİN KAHRINI ÇEKTİ

Yayına bağlanan bir tanık ise Sebiha'nın yıllarca kayınvalidesinin ve eşinin kahrını çektiğini, ailenin sadece para peşinde olduğunu iddia ederek "Kayınvalidesi Sebiha'yı yaktı. Bunlarda sadece para para para. Abdulkadir, Antalya'da gününü gün etti"şeklinde konuşarak suçlamalara yeni bir boyut kazandırdı.

Şimdi tüm Türkiye, bu vefasızlık iddiasının nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.