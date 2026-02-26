Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı "ilahi" üzerinden hedef alan Özgür Özel'e tepki: Siyasi navigasyon problemi vahim bir noktaya geldi

AK Parti'den yapılan açıklamada, Özgür Özel'in siyasi navigasyonunun vahim bir noktaya geldiği ifade edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİYASİ NAVİGASYONU VAHİM BİR NOKTAYA GELDİ

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda "ilahi okuyor" diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının "siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (DHA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI: GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısı'ndan açıklamalarda bulundu. Celal Karatüre ve arkadaşlarının seslendirdiği ve sosyal medyada fenomen haline gelen"Kabe'de Hacılar hu der Allah"ilahisine ilişkin konuşan Erdoğan, özellikle çocukların okul bahçelerinde hep birlikte söyledikleri görüntüleri işaret ederek, "Kimse bundan gocunmasın, bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır"dedi.