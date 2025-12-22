SON DAKİKA
İnşallah dünya kupası’na gideceğiz

Yozgat Stadı’nın açılışında konuşan Osman Aşkın Bak, “İnşallah 2026 Dünya Kupası’na gideceğiz. Hep beraber coşkuyla destekleyeceğiz. ‘En büyük Türkiye’ diyeceğiz, ‘Spor ülkesi Türkiye’ diyeceğiz” dedi.

22 Aralık 2025
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yozgat Stadı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Bak, "Bu zamana kadar 41 stadyum yaptık. UEFA ve FIFA standartlarında ve Türkiye'nin dört bir yanında yine yapmaya devam ediyoruz. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Spora değer veren, gençlere değer veren, yatırımların yapılmasını isteyen Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumların inşasına sebep olan bir Cumhurbaşkanımız var" dedi. Bakan Bak, "İnşallah milli takımımız 26 Mart'taki Romanya maçından sonra rakibini eleyip ardından da Slovakya- Kosova galibini eleyerek Dünya Kupası'na gidecek. Hep beraber coşkuyla destekleyeceğiz. 'En büyük Türkiye' diyeceğiz, 'Spor ülkesi Türkiye' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

