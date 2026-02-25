İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarının görev alanları netleşti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamaların ardından İçişleri Bakanlığında görev dağılımı yeniden belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla yayımlanan düzenlemeyle bakan yardımcılarının sorumluluk alanları netleşti; emniyet, jandarma, göç ve afet yönetimi gibi kritik birimler yeni isimlere bağlandı.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakan Yardımcılığı görevlerine Hakkâri Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atanmıştı. Yapılan atamaların ardından bakanlığa bağlı birim ve kuruluşların yeni görev dağılımı da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla belirlendi.
KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NA KRİTİK GÜVENLİK BİRİMLERİ
Yeni düzenlemeye göre Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bağlandı.
BÜLENT TURAN'A HUKUK VE NÜFUS BİRİMLERİ
Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, TBMM İlişkiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) bağlandı.
ALİ ÇELİK'E EMNİYET VE İSTİHBARAT
Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in sorumluluğuna; Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı verildi.
MEHMET CANGİR'E AFET VE GÖÇ YÖNETİMİ
Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'e ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı bağlandı.
Öte yandan, Bakan Yardımcılarından birinin görevde bulunmaması halinde yazılış sırasına göre bir sonraki Bakan Yardımcısının görevi yürüteceği bildirildi.
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ise doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olarak faaliyet gösterecek.