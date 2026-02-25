İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarının görev alanları netleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığında görev dağılımı netleşti. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakan Yardımcılığı görevlerine Hakkâri Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atanmıştı. Yapılan atamaların ardından bakanlığa bağlı birim ve kuruluşların yeni görev dağılımı da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla belirlendi.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NA KRİTİK GÜVENLİK BİRİMLERİ Yeni düzenlemeye göre Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bağlandı.