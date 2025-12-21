SON DAKİKA
Önümüzde daha uzun bir yol var

Tedesco, “Önümüzde daha uzun bir yol var. Bu şekilde devam etmemiz şart”diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco Eyüp maçından sonra açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen İtalyan hoca, "Daha da farklı kazanabilirdik. 2. yarıda rakibimizin de pozisyonları vardı. Attığımız 2.gol oyuncularımızın kalitesini gösteriyor. İyi bir takımız ama ilk yarı daha bitmedi kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım ve iyi bir kulübüz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Henüz işin başındayız. Bu takımın çok daha iyi işler yapacağına inancım tam. Takımıma her açıdan güveniyorum" diye konuştu.

MEYVESİNİ ALIYORUZ

Oosterwolde maçtan sonra, "Son 2 maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak iyiyiz ve meyvesini alıyoruz" dedi.

TARİHİNDE 3'ÜNCÜ KEZ

Süper Lig'de namağlup tek takım olan Fenerbahçe lig tarihinde 3. kez bir sezonun ilk 17 karşılaşmasında yenilgi görmedi. 1964- 1965 ve 2005- 06'da da aynısı yaşanmıştı.

