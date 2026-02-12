Ümraniye'de Khakımova’nın öldürüldüğü evde ikinci kurban

İstanbul'da vücudu parçalanarak öldürülen Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: O evden ikinci ceset çıktı!

Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde bir Özbekistanlı kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Aynı adreste ikinci bir kadın cesedinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma genişletildi. Olayla ilgili incelemeler ve adli süreç devam ediyor.