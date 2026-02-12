Ümraniye'de Khakımova’nın öldürüldüğü evde ikinci kurban
Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın öldürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul'da vücudu parçalanarak öldürülen Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: O evden ikinci ceset çıktı!
Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde bir Özbekistanlı kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Aynı adreste ikinci bir kadın cesedinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma genişletildi. Olayla ilgili incelemeler ve adli süreç devam ediyor.