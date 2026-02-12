Gündüz spor gece uyuşturucu partileri yapılan ClubHouse'ın kapısına dayandılar! Sosyete karıştı: "5 bin dolarımızı geri verin" kavgası
Gündüz spor gece uyuşturucu partileri düzenlen, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ortağı olduğu ClubHouse'da hareketli anlar yaşandı. 5 bin dolar aidat ödeyen üyeler, uyuşturucu yatağı olan salonunun kapısına dayandı. Üyeliklerini iptal edip paralarını geri istedi. Bilindiği üzere Bebek Otel'deki gizli kayıt sisteminin bir benzeri ClubHouse'da çıkmış, mekana gelen ünlü isimlerin kayda alındığı saptanmıştı. İşletmeci Menderes Utku ise tutuklanarak cezaeevine gönderildi.
Uyuşturucu ve fuhuşun merkez üssü haline gelen Bebek Otel'deki sapkın narko partilerin bir benzerinin ClubHouse isimli spor salonunda yapıldığı ortaya çıktı.
Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, gizli ortağı olduğu ClubHouse'da sürdürdüğü tespit edildi.
'Uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçundan gözaltına alınan mekânın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı. Utku'nun Yıldırım'a mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.
GÜNDÜZ SPOR GECE UYUŞTURUCU PARTİLERİ
Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi.
CLUBHOUSE'IN KAPISINA DAYANDILAR
TAKVİM Gazetesi yazarı Şerif Ercan, ClubHouse üyelerinin kulübün kapısına dayandığını, öfkeli kalabalığın paralarını geri istediğini bugünkü köşesinde yazdı.
ClubHouse üyeliğinin 5 bin dolar olduğunu belirten Ercan, "Üyeliğini iptal ettirmeyi başaranlar ise paralarını alamamış, daha sonra ödeneceği söylenmiş"ifadelerini kullandı.
Ercan köşesinde şu detayları aktardı:
Sporsalonu, havuz, restoran ve etkinlik alanından oluşan, üyelik sistemiyle çalışan ClubHouse'a uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında baskın yapılması ve sahibi Menderes Utku'nun tutuklanmasının ardından sosyetede panik yaşandığını öğrendim.
Özellikle, sadece spor yapmak ve sosyalleşmek için üye olan sosyeteden birçok kişi, adlarının böyle bir kulüple anılmasının paniği içindeymiş. Adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan bir kulübün üyesi olmaktan büyük rahatsızlık duyanlar, üyeliklerinin iptali için kulübün kapısına dayanmış. Eskiden üye olmak için sıra beklenirken şimdi ClubHouse'ın kapısında üyelik iptali için kuyruk varmış. Ama öyle hemen iptal edilmiyormuş; sözleşme ve üyelik şartları hatırlatılıp iptal etmemek için ayak sürüyorlarmış.
ÜYELİK 5 BİN DOLARDI
Üyeliğini iptal ettirmeyi başaranlar ise paralarını alamamış, daha sonra ödeneceği söylenmiş. Kulübün üyelik fiyatları ile ilgili de bilgi vereyim. Basından önce, eski üyeler, yıllık üyeliklerini 3 bin 300 dolara yenilerken yeni üye olmak isteyenlerden 5 bin dolar isteniyordu. ClubHouse'dan çıkan sosyetikler ise soluğu, Etiler'deki büyük bir holdinge bağlı olan ünlü spor salonunda almış. Bu spor salonunun yıllık aidatı ise 200 bin lira ancak öyle her parayı vereni almıyorlar. En az üç üyenin referansı gerekiyor. O da yetmiyor spor salonu kendisi bir araştırma yapıp uygun görürse alıyor.