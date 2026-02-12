Gündüz spor gece uyuşturucu partileri yapılan ClubHouse'ın kapısına dayandılar! Sosyete karıştı: "5 bin dolarımızı geri verin" kavgası





ÜYELİK 5 BİN DOLARDI



Üyeliğini iptal ettirmeyi başaranlar ise paralarını alamamış, daha sonra ödeneceği söylenmiş. Kulübün üyelik fiyatları ile ilgili de bilgi vereyim. Basından önce, eski üyeler, yıllık üyeliklerini 3 bin 300 dolara yenilerken yeni üye olmak isteyenlerden 5 bin dolar isteniyordu. ClubHouse'dan çıkan sosyetikler ise soluğu, Etiler'deki büyük bir holdinge bağlı olan ünlü spor salonunda almış. Bu spor salonunun yıllık aidatı ise 200 bin lira ancak öyle her parayı vereni almıyorlar. En az üç üyenin referansı gerekiyor. O da yetmiyor spor salonu kendisi bir araştırma yapıp uygun görürse alıyor.

