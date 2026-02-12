TBMM'deki kürsü işgalinin perde arkası | AK Partili Osman Gökçek A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi
TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Siyaset gündemine oturan görüntülere ilişkin yeni açıklama, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Gökçek, Meclis provokasyonunun perde arkasını anlattı. Gökçek, Özgür Özel'İn Silivri'den arayıp ortalığı karıştırın dediğini anlattı.
Milli iradenin tecelligahı olan TBMM, CHP'nin provokasyon merkezine döndü. Bakanların yemini sırasında Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyonu nedeniyle gerginlik çıktı. AK Partili vekiller de kürsüyü çevirerek, bakanların yanında yer aldı.
Görüntüler siyaset gündemine otururken A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yaşananların perde arkasını anlatıyor.
İşte AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in açıklamalarından satır başları...
Özgür Özel, Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi.
Ali Mahir Başarır kürsü işgaline karşıydı Özel arayınca tavır değiştirdi
Müdahale etmekten başka şansım yoktu