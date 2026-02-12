Trump İran’la anlaşma için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay içinde bir anlaşma sağlanabileceğini belirterek, uzlaşma sağlanamaması halinde bunun İran açısından "travmatik" sonuçlar doğuracağını söyledi. Trump, Tahran yönetimiyle görüşmeleri istediği süre boyunca sürdüreceğini ifade etti.

Detaylar geliyor...