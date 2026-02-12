Külliye’de Balkan zirvesi: Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu inisiyatifini destekliyorum. Bu son derece önemli ve eğer tabii ki bir davet iletilirse bu inisiyatifi de kabul ederim." dedi.

Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Aleksandar Vucic, birbirini uzun zamandır tanıyan iki dost ülke olarak çok açık ve güzel görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, tarafların birbirine saygıyla yaklaştığını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın sadece Türkiye ve bölgede değil, aynı zamanda dünyada büyük bir lider olduğunun altını çizen Vucic, görüşmede vardıkları sonuçların önemini vurguladı.

Vucic, birkaç yıl önce iki ülke arasındaki 800-900 milyon dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltme hedefi belirlendiğinde buna yönelik şüpheci bir yaklaşım sergilediğini aktararak, "Şu anda 3,5 milyara (dolar) ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanının bir hedef olarak belirlediği şey aslında iyi bir yöntemdi. Bunu ifade ettiği için de son derece büyük bir mutluluk duyuyorum."dedi.

"Sırbistan, Türkiye'den çok daha küçük bir ülke. Türkiye için en önemli ortak olamayacağımızı biliyoruz. Ama Türkiye, Sırbistan için son derece önemli bir ortak." diye konuşan Vucic, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve savunma alanlarında oynadığı önemli rolün farkında olduklarını anlattı.

Vucic, Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımlarını toplantıda ele aldıkları bilgisini paylaşarak, Türk firmalarının özellikle Sırbistan'ın gelir düzeyi düşük bölgelerinde yaptığı yatırımlar ve bunların oluşturduğu iş fırsatlarının bazı Sırplarca bilinmediğini söyledi.

"Ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz."diyen Vucic, Kraljevo, Sancak bölgesi, Novi Pazar ve Jarinje'ye ilişkin ulaştırma ve altyapı projelerine imza atacaklarını bildirdi.

Vucic, Türk firmalarının kara yolu projelerinin yanı sıra Belgrad-Niş şehirleri arasındaki demir yolu projesi ihalesini kazandığına işaret ederek, "Özellikle iş çevreleri için son derece önemli olan Sofya-Budapeşte bağlantı projesini de kazandılar."diye konuştu.

Bağlantı projesinin Türk, Sırp ve başka ülkelerden turistler için kolaylık sağlayacağından bahseden Vucic, yabancıların İstanbul üzerinden Türkiye'deki başka şehirleri de ziyaret edebileceğine dikkati çekti.

Vucic, Türk firmalarının Sırbistan'da güvende hissetmelerini istediklerini kaydetti.