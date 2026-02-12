Külliye’de Balkan zirvesi: Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Külliye’de gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğinde yeni hedefleri açıkladı. Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek 5 milyar dolarlık hedefe adım adım yaklaşıldığını vurguladı; Expo 2027 Belgrad’a katılım kararını yineledi. Vučić ise Türkiye’yi Sırbistan için “son derece önemli bir ortak” olarak nitelendirirken, altyapı projeleri, savunma sanayi iş birliği ve karşılıklı yatırımlarda somut adımlar atılacağını ifade etti. İki lider, Balkanlarda istikrarın korunması, Sancak bölgesinin kalkınması, turizm ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı. Öte yandan zirve sonrası iki ülke arasında ortak bildiri yayımlandı.
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Vucic ile son olarak 11 Ekim 2024'te Belgrad'da 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.''Sırbistan ile ticaret hedefimiz 5 milyar dolar''
Aradan geçen süre zarfında gerek ikili münasebetlerde gerek bölgesel ve küresel meselelerde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, Vucic ile bu gelişmelerin Türkiye-Sırbistan ilişkilerine etkilerini değerlendirip, ileriye yönelik atılacak adımları istişare ettiklerini söyledi.
Erdoğan, Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceklerini ele aldıklarını dile getirdi.
Sırbistan ile her geçen gün artan ticaret ve yatırımların ilişkilerin adeta lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da gerçekleştirilecek Expo 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz.
Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur."
"UÇUŞLARIN ARTIRILMASI KONUSUNU DEĞERLENDİRDİK"
Müteahhitlerin ise üstlendikleri 100'ü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek olduğunu belirten Erdoğan, bu noktaya ulaşmalarında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in altyapı yatırımları ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğunun görüldüğünü söyledi.
Erdoğan,"Bizim de Sırbistan'dan yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.
Beşeri ilişkilerin, münasebetlerinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, halkların birbirini daha yakından tanıma isteğinin en güzel tezahürünün artan karşılıklı turist sayıları olduğuna işaret etti.
Erdoğan,"Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu ziyaretleri daha da artırmak ve kolaylaştırmak için Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik." diye konuştu.
Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi gördüklerini ifade eden Erdoğan, bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlar tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.
"BİZİM İÇİN MÜSTESNA YERE SAHİP BALKANLARI ASLA İHMAL ETMİYORUZ"
Sırbistan'la Türkiye arasında dostluk köprüsü olarak gördükleri Sancak Bölgesi'nin kalkınması için yapılabilecekleri Vucic'le ele aldıklarını aktaran Erdoğan, Vucic'in bölgenin kalkındırılmasına yönelik projelerini takip ettiklerini söyledi.
Erdoğan, Sırbistan'daki Müslüman toplumunun yaklaşan Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizim için müstesna yere sahip Balkanları asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vucic'in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyorum. Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken, diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimlerle halklarımızın huzur ve refahını desteklemeye matuf koşulları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden olan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına 23 Ocak 2026'da İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Ben bu platformda verdiği şahsi destekten ötürü Sayın Vucic'e teşekkür etmek istiyorum."
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e ziyaretleri için tekrar teşekkür eden Erdoğan, bugün alınan kararların ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in daveti üzerine"İnşallah mayıs, haziran bu iki ay içerisinde biz de Belgrad ve Novi Pazar'a ziyaretimizi geniş bir ekiple yapacağız." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu inisiyatifini destekliyorum. Bu son derece önemli ve eğer tabii ki bir davet iletilirse bu inisiyatifi de kabul ederim." dedi.
Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Aleksandar Vucic, birbirini uzun zamandır tanıyan iki dost ülke olarak çok açık ve güzel görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, tarafların birbirine saygıyla yaklaştığını söyledi.
Başkan Erdoğan'ın sadece Türkiye ve bölgede değil, aynı zamanda dünyada büyük bir lider olduğunun altını çizen Vucic, görüşmede vardıkları sonuçların önemini vurguladı.
Vucic, birkaç yıl önce iki ülke arasındaki 800-900 milyon dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltme hedefi belirlendiğinde buna yönelik şüpheci bir yaklaşım sergilediğini aktararak, "Şu anda 3,5 milyara (dolar) ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanının bir hedef olarak belirlediği şey aslında iyi bir yöntemdi. Bunu ifade ettiği için de son derece büyük bir mutluluk duyuyorum."dedi.
"Sırbistan, Türkiye'den çok daha küçük bir ülke. Türkiye için en önemli ortak olamayacağımızı biliyoruz. Ama Türkiye, Sırbistan için son derece önemli bir ortak." diye konuşan Vucic, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve savunma alanlarında oynadığı önemli rolün farkında olduklarını anlattı.
Vucic, Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımlarını toplantıda ele aldıkları bilgisini paylaşarak, Türk firmalarının özellikle Sırbistan'ın gelir düzeyi düşük bölgelerinde yaptığı yatırımlar ve bunların oluşturduğu iş fırsatlarının bazı Sırplarca bilinmediğini söyledi.
"Ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz."diyen Vucic, Kraljevo, Sancak bölgesi, Novi Pazar ve Jarinje'ye ilişkin ulaştırma ve altyapı projelerine imza atacaklarını bildirdi.
Vucic, Türk firmalarının kara yolu projelerinin yanı sıra Belgrad-Niş şehirleri arasındaki demir yolu projesi ihalesini kazandığına işaret ederek, "Özellikle iş çevreleri için son derece önemli olan Sofya-Budapeşte bağlantı projesini de kazandılar."diye konuştu.
Bağlantı projesinin Türk, Sırp ve başka ülkelerden turistler için kolaylık sağlayacağından bahseden Vucic, yabancıların İstanbul üzerinden Türkiye'deki başka şehirleri de ziyaret edebileceğine dikkati çekti.
Vucic, Türk firmalarının Sırbistan'da güvende hissetmelerini istediklerini kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SIRBİSTAN ZİYARETİ
Vucic, Türkiye'nin 2027'de Sırbistan'da düzenlenecek EXPO'ya katılmayı kabul etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, hem Erdoğan'a hem de dış politika ekibine teşekkürlerini sundu.
Bu katılımın Sırbistan için çok anlamlı olduğunu ifade eden Vucic, Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti sırasında zaman ayırabilirse Belgrad ve Sancak bölgelerini ziyaret edebileceklerini ve bu bölgelerdeki gelişmeleri değerlendirebileceklerini aktardı.
Vucic, bu bölgelerdeki halkın Erdoğan'ı çok sıcak şekilde karşılayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son olarak ortak komitemizden bahsettik. Önümüzdeki ay itibariyle çok yoğun bir program olacak. Bizim tarafımızdan bir eş başkan atandı ve 26'sında yine parlamentoda dostluk grubu kurulacak dolayısıyla bizim geciktiğimiz, bizim sorumluluğumuzda bulunan birçok konu artık çözümlenmiş olacak. Bu konuda düzeltici adımlar atıldı. Bu şekilde, önümüzdeki dönemde son derece somut sonuçlara ulaşabileceğiz. Şu aşamaya kadar yaptıklarımız da beni çok memnun ediyor."
BALKAN BARIŞ PLATFORMU VURGUSU
Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu girişiminin son derece önemli olduğunu bildiren Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu inisiyatifini destekliyorum. Bu son derece önemli ve eğer tabii ki bir davet iletilirse bu inisiyatifi de kabul ederim. Eminim ki Sayın Başkan Erdoğan'ın bununla birlikte başka inisiyatifleri, girişimleri de olacaktır." ifadelerini kullandı.
Vucic, Balkanlarda halkları bir araya getirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha deneyimli bir lider. Zaman zaman ben bir şey söylüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı her zaman bunu çok beğenmeyebiliyor. Ama çok akil bir kişi olduğu için aslında biraz buradaki tozun ortadan kalkmasını bekliyor. Barışın nasıl tesis edilmesi gerektiğini çok iyi bilen bir lider olarak, bu konuda her zaman bizi dinlediğiniz, dinlemek istediğiniz için teşekkür etmek istiyorum."
Barışı korumak isteyen, gerçek liderlere saygı duyan bir ülkeden geldiğine işaret eden Vucic, Erdoğan'ın liderliğine çok saygı duyduklarını aktardı.
Vucic, Erdoğan'ın ziyaretini büyük bir istekle beklediğini ve bunun için büyük bir hazırlık yapacaklarını ifade etti.
Batı Balkanlar'da birçok konuyla ilgili bir görüş teatisinde bulunduklarına dikkati çeken Vucic, "Bugün ilk defa askeri ve teknik alandaki işbirliğinden, ordular arasındaki işbirliğinden bahsettik. Eğer bir işbirliği gerçekleştirebilirsek, burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize ve bütün uluslar için güzel bir gelecek sağlayabileceğimize inanıyorum."değerlendirmesinde bulundu.
Vucic, misafirperverliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek,"Dünyadaki misafirperverliği Türkiye'deki misafirperverlikle karşılaştırmak her zaman çok zor, ancak siz bizim misafirimiz olduğunuzda en azından size de bu hissiyatı yaşatmak istiyoruz."dedi.
İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK BİLDİRİ
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic, 12 Şubat 2026 tarihinde Ankara'da bir araya gelmişlerdir.
Taraflar, 2017 yılında imzalanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildirge temelinde ikili ilişkilerde son yıllarda sağlanan ilerlemelerden duydukları memnuniyeti ifade etmişler, bugüne kadar dört kez düzenlenen YDİK toplantılarının, ortak yeni hedefler koyarak ilişkilere yeni boyutlar kazandırma anlamında sağladığı katkıya vurgu yapmışlardır.
Ziyaret, bölgemizde ve genel olarak dünyada kırılganlıkların ve belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede iki lider, ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkileri değerlendirmenin yanı sıra, güncel küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunma imkanı da bulmuşlardır.
İki liderin çizdiği, ileriye dönük ortak vizyon çerçevesinde ilgili Bakanların da katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde taraflar;
- İki ülke arasında karşılıklı fayda temelinde şekillenen alanlarda çok boyutlu iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmişler;
- Dış politika, ekonomik ve ticari ilişkiler, savunma sanayii, kültür, turizm, eğitim, enerji, ulaştırma, bağlantısallık, ileri teknolojiler, çevre ve diğer alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlar;
- Ekonomik ve ticari ilişkilerin belkemiği niteliğindeki Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılmasını kararlaştırmışlar;
- İkili ticaret hacminin 2025 yılında 3.5 milyar dolara çıkmasını memnuniyetle karşılamışlar, önümüzdeki yıllarda bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılması için gerekli adımların iş birliği içinde atılmasının öneminin altını çizmişler;
- Her yıl yeni bir rekor kırarak yükselen karşılıklı turist sayısından ve bunun iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmaya sağladığı faydadan duydukları memnuniyeti kaydetmişler;
- İnşaat ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının Sırbistan'da ulaştırma ve enerji alanlarını kapsayan altyapı projelerindeki başarılı çalışmalarını takdirle karşılamışlar;
- İleri teknolojiler ve eğitim alanlarında ahdi zemini güçlendirecek anlaşmalara yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamışlar;
- Bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesini teminen ikili ve bölgesel platformlarda mevcut iş birliklerini sürdürmeye hazır olduklarını yinelemişler;
- Balkan Barış Platformu'nun 26 Temmuz 2025 ve 23 Ocak 2026'da gerçekleştirilen ilk iki toplantısının çıktılarından duydukları memnuniyeti dile getirmişler;
- EXPO 2027 Belgrad'ın bölgesel ekonomik büyüme ve iş birliği bakımından önemini vurgulamışlar;
- Ticaretin ve yatırımların artırılmasında özel sektörün oynadığı kilit önemin bilinciyle, 2002 yılında kurulan Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin çalışmalarına hız verilmesini kararlaştırmışlar;
- Ekim 2024'te Belgrad'da gerçekleştirilen IV. YDİK toplantısında mutabık kalındığı üzere, savunma sanayiinde iş birliğini arttırma yönündeki kararlılıklarını yinelemişler;
- Sivil havacılık, kültür ve turizm alanlarında iş birliğine hız verilmesi için gerekli adımları atmayı kararlaştırmışlar;
- Karşılıklı, düzenli üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştireceğine olan inançlarını vurgulamışlar;
- Bir sonraki Konsey toplantısını en yakın zamanda gerçekleştirmek hususunda mutabık kalmışlardır.
İşbu bildiri 12 Şubat 2026 tarihinde Ankara'da, Türkçe, Sırpça ve İngilizce dillerinde kabul edilmiştir.
Merdivenlerde Türk ve Sırp bayrakları önünde fotoğraf çektiren Erdoğan ve Vucic, daha sonra görüşmeye geçti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara’da
İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza törenine katıldı, ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.