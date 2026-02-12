İstanbul’da ulaşıma dev zam! İBB yeni tarifeyi açıkladı: İstanbulkart, öğrenci ve metrobüs fiyatları

TAKSİ ÜCRETLERİ Kararla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 65,40 liraya, kilometre başına ücret 43,56 liraya yükseldi. Zaman tarifesi saatlik 544,45 lira olarak belirlenirken, kısa mesafe ücreti ise 210 lira oldu.

MİNİBÜSLERDE İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ ARTTI Minibüslerde 'indi-bindi' olarak bilinen en kısa mesafe ücreti 39 liraya çıkarıldı. Buna göre; 4 kilometreye kadar olan mesafelerde 39 lira, 4–7 kilometre arası 41 lira, 7–11 kilometre arası 42 lira, 11–15 kilometre arası 43 lira, 15-20 kilometre arası ise 47 lira olarak uygulanacak. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.

SERVİS ÜCRETLERİ Yeni kararla birlikte okul servis ücretlerinde 0–1 kilometre arası mesafe için ücret 4 bin 51 liraya yükseltildi. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

MARMARAY ÜCRETLERİNE ZAM TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hatlarında yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Marmaray ve banliyö hatlarında bilet fiyatların mevcut yolcu ücretlerine ise yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatları; Tam 34 liraya, öğrenci 16, liraya, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bileti 30,60 liraya, 60-65 yaş arası 24,16 liraya yükseldi. Marmaray bilet ücretleri ise; Tam 34 liraya, öğrenci 16,48 liraya, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bileti 30,60 liraya, 60-65 yaş arası bilet ise 24,16 liraya yükseldi.