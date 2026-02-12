Küresel finans baronlarına Berat Albayrak darbesi: TL'ye saldırı planı böyle çökertildi

Beyaz Saray'da görev yapan politikacı ve analist Steve Bannon'a ait yazışmalarda, "Türk lirası çok ağır bir darbe aldı ve bu mükemmel bir şey" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Belgelerde ayrıca TL'deki değer kaybına ilişkin sürecin adeta kutlandığı mesajların bulunduğu kaydedildi.

"ULUSLARARASI FİNANS KURALLARINA AYKIRI BİR METOD"

Kerem Alkin, 2018'de yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Biz uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı bir metodla bir saldırıya maruz kaldık. Neden uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı? Çünkü bu söz konusu operasyonu bir cuma gecesi Londra'da tamamıyla piyasalar kapandıktan ve hafta sonu tatiline girdikten sonra bir bankanın kapılarını açtırarak gece yarısı Türk lirası ile ilgili olarak afaki kotasyonlar girerek gerçekleştirdiler."

Alkin, söz konusu yüksek kotasyonların piyasada gerçek işlem varmış izlenimi oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Söz konusu bu afaki yüksek kotasyonlar üzerinden sanki işlem yapılıyormuş gibi bir izlenim vermek suretiyle uluslararası piyasalarda bir anda Türk lirasına sanki güven ortadan kalkmış gibi bir manipülatif ortam oluşturdular ve oradan TL'nin değer kaybıyla ilgili bir süreç yaşadık."

"BERAT ALBAYRAK'IN HAMLELERİYLE KÖPÜK ALINDI"

Alkin, operasyonun Londra bazlı olduğunu vurgulayarak dönemin ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri şöyle anlattı:

"Bu Londra bazlı bir operasyon olduğu için o dönemki sayın bakanımız Berat Albayrak ve ekonomi yönetimi Londra'nın bu kadar kolay Türk lirası ile ilgili işlem yapmasını engellemek için bazı önemli tedbirler aldılar ve böylece o döviz kurlarındaki manipülatif dalgalanmanın önemli sayılabilecek olan bir köpük bölümü alınabildi ve bu önlenebildi."

2018 sonrası dönemde swap piyasalarına getirilen sınırlamalar ve yurt dışı TL likiditesine yönelik düzenlemeler, TL üzerindeki spekülatif baskıyı sınırlandırmaya dönük adımlar olarak uygulamaya alındı.