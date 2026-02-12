Küresel finans baronlarına Berat Albayrak darbesi: TL'ye saldırı planı böyle çökertildi
Jeffrey Epstein davasına giren belgeler, 2018-2019’da Türkiye’yi hedef alan kur operasyonunun arka planını gözler önüne serdi. Küresel finans baronları, yerli muhalif uzantılar ve Türkiye’nin yükselişinden rahatsız olan lobilerin Türk lirası üzerinden yürüttüğü sistematik saldırı yazışmalarla ortaya çıktı. Uluslararası piyasaların teamüllerini hiçe sayan bu hamle, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ekonomi yönetiminin kararlı ve tarihi nitelikteki adımlarıyla etkisiz hale getirildi. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef alan planın ayrıntılarını ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin değerlendirdi.
Sapkın küresel ağın elebaşlarından Jeffrey Epstein dosyasına giren resmi belgeler, 2018'de Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik operasyonun açık kanıtlarını ortaya koydu. Dosyada yer alan yazışmalar, Türk lirasına yönelik kur atağının tesadüf değil, planlı ve organize bir süreç olduğunu belgeledi.
Beyaz Saray'da görev yapan politikacı ve analist Steve Bannon'a ait yazışmalarda, "Türk lirası çok ağır bir darbe aldı ve bu mükemmel bir şey" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Belgelerde ayrıca TL'deki değer kaybına ilişkin sürecin adeta kutlandığı mesajların bulunduğu kaydedildi.
Takvim.com.tr'nin manşet manşet ifşa ettiği dokümanlar, Türkiye'ye yönelik finansal operasyonun yazışmalarla sabitlendiğini ortaya koydu. Epstein dosyasına giren belgeler, 2018'de yaşanan kur şokunun arkasında koordineli bir müdahale bulunduğunu net biçimde ortaya koyarken, söz konusu operasyonun uluslararası bağlantılarına ilişkin ayrıntıları da gözler önüne serdi.
2018-2019'daki kur atağı ve Londra bağlantısı
Türkiye'nin 2018-2019 döneminde Türk lirasında yaşanan sert dalgalanmalar, Epstein dosyasına giren yazışmalarla birlikte yeniden gündeme geldi.
Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin, belgelerde geçen ifadelerin TL'ye yönelik manipülatif sürecin arka planını ortaya koyduğunu belirtti.
"ULUSLARARASI FİNANS KURALLARINA AYKIRI BİR METOD"
Kerem Alkin, 2018'de yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"Biz uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı bir metodla bir saldırıya maruz kaldık. Neden uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı? Çünkü bu söz konusu operasyonu bir cuma gecesi Londra'da tamamıyla piyasalar kapandıktan ve hafta sonu tatiline girdikten sonra bir bankanın kapılarını açtırarak gece yarısı Türk lirası ile ilgili olarak afaki kotasyonlar girerek gerçekleştirdiler."
Alkin, söz konusu yüksek kotasyonların piyasada gerçek işlem varmış izlenimi oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Söz konusu bu afaki yüksek kotasyonlar üzerinden sanki işlem yapılıyormuş gibi bir izlenim vermek suretiyle uluslararası piyasalarda bir anda Türk lirasına sanki güven ortadan kalkmış gibi bir manipülatif ortam oluşturdular ve oradan TL'nin değer kaybıyla ilgili bir süreç yaşadık."
"BERAT ALBAYRAK'IN HAMLELERİYLE KÖPÜK ALINDI"
Alkin, operasyonun Londra bazlı olduğunu vurgulayarak dönemin ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri şöyle anlattı:
"Bu Londra bazlı bir operasyon olduğu için o dönemki sayın bakanımız Berat Albayrak ve ekonomi yönetimi Londra'nın bu kadar kolay Türk lirası ile ilgili işlem yapmasını engellemek için bazı önemli tedbirler aldılar ve böylece o döviz kurlarındaki manipülatif dalgalanmanın önemli sayılabilecek olan bir köpük bölümü alınabildi ve bu önlenebildi."
2018 sonrası dönemde swap piyasalarına getirilen sınırlamalar ve yurt dışı TL likiditesine yönelik düzenlemeler, TL üzerindeki spekülatif baskıyı sınırlandırmaya dönük adımlar olarak uygulamaya alındı.
MUHALİF MEDYAYA ELEŞTİRİ
Alkin, o dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri olduğu süreçte TL'ye yönelik operasyonla ilgili bir video çalışması yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muhalif olduğu tescillenmiş birtakım internet üzerinden habercilik yapan bazı kanallardan söz konusu videonun o ilk bölümündeki Trump'ın ve Amerikan yönetiminin Türk lirasına operasyon yaptığına dair bölümle ilgili olarak böyle bir şey olmadığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ekonomi yönetiminin hatasını örtbas etmek için orada yalan bir hikaye oluşturdular diye biz ciddi manada suçlandığımız bir tabloyla karşı karşıya kaldık."
Alkin, eleştiriler sonrasında herhangi bir özür gelmediğini de dile getirerek şunları söyledi:
"O muhalif ekonomistler ve o muhalif haber kanalları hiçbir şekilde özür dilemediler. Kerem hoca haklıymış demediler ama biz yine de toplumumuzun, halkımızın her türlü süreci doğru bilmesi noktasında o çabalarımızı aralıksız sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz."
"BELGELER OPERASYONU TEYİT EDİYOR"
Kerem Alkin, Epstein skandalı kapsamında ortaya çıkan doküman ve e-postaların TL'ye yönelik operasyon iddialarını doğruladığını belirterek şunları kaydetti:
"TİM'in o genel kurul videosunun senaryosuna koyduğumuz süreç, konunun ne kadar doğru, bizim de kamuoyunun bilgi sahibi olması için ne kadar önemli bir çaba sarf ettiğimizi doğruluyor, teyit ediyor. Onun da kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar var."