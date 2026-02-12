Aralarında Galatasaray'ın takım Doktoru Yener İnce de var: Bahis soruşturmasında 510 kişi PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Kurula sevk edilen isimler arasında Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce de yer aldı.
