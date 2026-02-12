Emekliye 6 maddede yeni maaş sistemi: SSK ve Bağ-Kur farkı kapanıyor mu? Seyyanen zam, tek formül...

Emekli olunan yıllar arasındaki maaş farkını azaltacak sabit katsayı seçeneği tartışılıyor. 2- MAAŞ ARTIŞLARINDAKİ FARKLAR Emekli maaşlarına yapılan zamlarda neden farklı oranlar ortaya çıkıyor?

Emekli maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor. SSK ve ağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken, memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Dolayısıyla iki kesim arasında artış oranları farklılaşıyor.

ÇÖZÜM:Emeklilerin maaş artışları için yeni bir formül getirilebilir. Bu noktada tüm emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Ya da 6 aylık enflasyon kadar yapılan artışlar yerine her ay bir önceki ayın enflasyonu kadar yapılacak artış yapılabilir. Bu durum emekli aylıklarındaki erimeyi önleyeceği gibi, refah payı gibi tartışmaları ortadan kaldıracaktır.

Taban maaş uygulamasında yeni denge arayışları gündeme geldi. 3- GÜN SAYISININ ETKİSİ Gün sayısı fazla olsa da az maaş ihtimali var mı?

Evet bugünkü sistemde çalışılan gün sayısının etkisi az. Daha çok yatırılan primler etkili oluyor. Bu yüzden çok uzun süre çalışan birisi daha kısa çalışan birisinden az emekli aylığı alabiliyor.

ÇÖZÜM:Orta Vadeli Program'da da yer alan çalışma hayatında kalmayı cazip hale getirecek bir sistem getirilmeli. Sadece yatırılan Prime Esas Kazanç miktarları değil çalışma gün sayıları da etkili olmalı. Böylece emeklilikte daha çok aylık almak isteyenler sistemde daha çok kalmayı tercih edecek.

Uzun yıllar çalışan sigortalılar için daha adil maaş sistemi hedefleniyor. 4- YILLAR ARASINDA GÜNCELLEME FARKI Emekli olunan yıl ile bir sonraki yıl arasındaki maaş farkı neden kaynaklanıyor?

Güncelleme katsayısında kullanılan parametreler (enflasyon, büyüme) değişken olduğu için her yıl bu farklılık ortaya çıkıyor. Her yıl çalışanlar arasında 'emekli maaşları düşüyor' gibi yanlış bir algı oluşturuluyor

ÇÖZÜM:Bu sorunun çözümü için sabit bir güncelleme katsayısı belirlenebilir. Eğer katsayı bir rakamda sabitlenirse yıllar arasındaki farklılık da ortadan kalkar. Böylece her yıl emeklilik tarihi ile ilgili tartışmalar da ortadan kalkar.

SSK ve Bağ-Kur arasındaki emeklilik farklarının azaltılması planlanıyor. 5- TABAN MAAŞ ÜZERİNDEKİ AYLIKLAR Taban maaş uygulaması faydalı mı?

2019 yılından bu yana uygulanan taban maaş, düşük aylık alan emekliler açısından büyük avantaj oluşturdu. Çalışma hayatı kısa sürmüş, kısmi emekli olmuş, malulen emekli olmuş ya da asgari ücretten prim yatırmış birçok sigortalının emekli maaşı düşük kalmıştı. Bu emeklilere Hazine'den yapılan destek ile taban maaş şeklinde daha yüksek aylıklar ödeniyor. Ancak burada sorun taban maaşın hemen üstündeki aylıklarda yaşanıyor. Örneğin maaşı 15 bin lira olan 3600 günden emekli bir vatandaş 20 bin lira alırken 6-7 bin gün çalışmış birisi 22 bin lira alıyor

ÇÖZÜM:Taban maaş uygulaması kaldırılarak kök maaşlara yapılacak kademeli bir seyyanen artış bundan sonra ortaya çıkacak tartışmaları bitirecektir. Ya da taban maaş uygulaması devam ederken hemen üstünde kalan aylıklara kademeli artış yapılabilir.