Serpil Nur şöhreti elinin tersiyle itmişti: Yeşilçam güzelinden mutfak paylaşımı

"BİRLİKTEN KUVVET, BİZDE KURABİYE DOĞDU" Ünlü isim, paylaştığı o anlara "Birlikten kuvvet doğar, bizde kurabiye doğdu" notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti.

Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni aldı. Yeşilçam’ın yıldızı Serpil Nur yıllara meydan okuyor! İşte son hali

SARIŞIN GÜZELİN SON HALİ Mutfağındaki samimi halleriyle büyük beğeni toplayan Nur'un son hali de merak edilince sosyal medya hesabında yaptığı diğer paylaşımlarda gündem oldu.

Yeşilçam yıldızının son halini gören hayranları ise "Hala çok güzelsiniz", "Yeşilçam'ın asil güzeli", "Doğal ve güzel" gibi yorumlarda bulundu.