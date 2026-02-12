Serpil Nur şöhreti elinin tersiyle itmişti: Yeşilçam güzelinden mutfak paylaşımı
Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran sarışın güzeli Serpil Nur, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı 'Umudumuz Şaban' filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, mutfağa girdi ve marifetlerini sergiledi. Şöhreti zirvedeyken bırakıp gazeteciliği seçen Nur'un son hali ise "Yıllar ona çok nazik davranmış" dedirtti.
1979 yılında Kartal Tibet'in yönettiği, efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Umudumuz Şaban' filminde 'Canan' karakterine hayat veren Serpil Nur, o dönem hem oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle Türk sinemasının unutulmazları arasına girmişti.
Kariyerinin en parlak döneminde radikal bir karar alarak kameralara veda eden ve gazetecilik mesleğine yönelen usta isim, yıllar sonra sosyal medyada paylaştığı videoyla adından söz ettirdi.
Mutfakta kurabiye yaparken görüldüğü doğal anlarını takipçileriyle paylaşan Serpil Nur, videonun altına düştüğü esprili notla da dikkat çekti.
"BİRLİKTEN KUVVET, BİZDE KURABİYE DOĞDU"
Ünlü isim, paylaştığı o anlara "Birlikten kuvvet doğar, bizde kurabiye doğdu" notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti.
Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni aldı.Yeşilçam’ın yıldızı Serpil Nur yıllara meydan okuyor! İşte son hali
SARIŞIN GÜZELİN SON HALİ
Mutfağındaki samimi halleriyle büyük beğeni toplayan Nur'un son hali de merak edilince sosyal medya hesabında yaptığı diğer paylaşımlarda gündem oldu.
Yeşilçam yıldızının son halini gören hayranları ise "Hala çok güzelsiniz", "Yeşilçam'ın asil güzeli", "Doğal ve güzel" gibi yorumlarda bulundu.
Öte yandan Yeşilçam'ın o doğal güzelliğini hala koruduğu görülen Nur'un, mütevazı mutfağındaki bu neşeli halleri "en samimi dönüş" olarak nitelendirildi.
Serpil Nur ile torunu.
(Fotoğraflar: Takvim ekran görüntüsü, sosyal medya)
Serpil Nur'un Canan karakterini canlandırdığı 'Umudumuz Şaban' filminden.
(Fotoğraflar: Takvim ekran görüntüsü, sosyal medya)