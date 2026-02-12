PKK'lı Duran Kalkan'dan hem "İmralı" pazarlığı hem sabotaj! "Suriye'de bozguna uğradık" itirafı | Türkiye'ye "2’nci Sevr" tehdidi

Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun müşterek rapor aşamasına gelmesi "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" sürecinde yeni bir aşamanın kapılarını araladı. Suriye ordusunun etkili operasyonları ile Fırat'ın batısı ve doğusu terörden arındırıldı. Fiili olarak çöken SDG entegrasyon anlaşmasını imzaladı. Şam'la imzalanan mutabakat çerçevesinde kritik kurumların devri sürüyor. Bu gelişmeler Ankara'nın "Terörsüz Bölge" hedefi için önemli bir aşama olarak görülüyor. Kandil'deki terör baronları ve PKK 'nın çatı yapılanması KCK ise bu süreçte çeşitli sabotaj girişimleri ve provokasyonlarla ön plana çıktı.









İMRALI ÜZERİNDEN PAZARLIĞA GİRİŞTİ



Son olarak sahneye terör örgütünün lağvedilmesi sonrası "Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyesi" unvanını alan Duran Kalkan çıktı.



İmralı üzerinden pazarlığa girişen Kalkan, "Süreç yürümez" tehditleri savurup "Artık İmralı sisteminin lağvolması lazım. Apo'nun özgür çalışır ve yaşar koşullara kavuşması gerekli. Bu sürecin yürümesi açısından bu gerekli. Biz defalarca söyledik. Arkadaşlarımız ifade ediyorlar durmadan" dedi.



"SÜREÇ DEVAM EDER AMA KALICI SONUÇLAR VERMEZ"

PKK'nın fesih kongresini öne süren Kalkan şu sözlerle ayak diredi:



Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, 12. PKK Kongresi'nin de kararıydı. Süreci Apo'nun yönetmesi olamadan hiçbir kalıcı gelişme ortaya çıkmaz. Süreç devam edebilir ama kalıcı sonuçlar vermez. Bunu herhalde bu birkaç aylık tartışma, çalışma içerisinde meclis komisyonun rapor heyeti de anlamıştır.



"SURİYE'DE BOZGUNA UĞRADIK" İTİRAFI: "GERİLEMELER OLDU"



PKK'lı Kalkan, Kandil'in YPG ile beraber Suriye'de bozguna uğramasını "Evet askeri olarak, yönetim olarak değişiklikler oldu. Kuzeydoğu Suriye yönetiminde gerilemeler oldu" sözleriyle itiraf etmiş oldu.