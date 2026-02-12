PKK'lı Duran Kalkan'dan hem "İmralı" pazarlığı hem sabotaj! "Suriye'de bozguna uğradık" itirafı | Türkiye'ye "2’nci Sevr" tehdidi
Meclis nihai raporu açıklamaya hazırlanırken PKK ipe un sermeyi sürdürüyor. Elebaşı Duran Kalkan, İmralı üzerinden pazarlığa girişip "Süreç yürümez" dedi. İpini tutanların ağzıyla İran'daki gelişmeler üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Kandil baronu, "2’nci Sevr geliyor" dedi. Kalkan, Suriye'de yedikleri tokadı ise "Evet askeri olarak, yönetim olarak değişiklikler oldu. Kuzeydoğu Suriye yönetiminde gerilemeler oldu" sözleriyle itiraf etti.
Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun müşterek rapor aşamasına gelmesi "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" sürecinde yeni bir aşamanın kapılarını araladı.
Suriye ordusunun etkili operasyonları ile Fırat'ın batısı ve doğusu terörden arındırıldı. Fiili olarak çöken SDG entegrasyon anlaşmasını imzaladı. Şam'la imzalanan mutabakat çerçevesinde kritik kurumların devri sürüyor. Bu gelişmeler Ankara'nın "Terörsüz Bölge" hedefi için önemli bir aşama olarak görülüyor.
Kandil'deki terör baronları ve PKK'nın çatı yapılanması KCK ise bu süreçte çeşitli sabotaj girişimleri ve provokasyonlarla ön plana çıktı.
İMRALI ÜZERİNDEN PAZARLIĞA GİRİŞTİ
Son olarak sahneye terör örgütünün lağvedilmesi sonrası "Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyesi" unvanını alan Duran Kalkan çıktı.
İmralı üzerinden pazarlığa girişen Kalkan, "Süreç yürümez" tehditleri savurup "Artık İmralı sisteminin lağvolması lazım. Apo'nun özgür çalışır ve yaşar koşullara kavuşması gerekli. Bu sürecin yürümesi açısından bu gerekli. Biz defalarca söyledik. Arkadaşlarımız ifade ediyorlar durmadan" dedi.
"SÜREÇ DEVAM EDER AMA KALICI SONUÇLAR VERMEZ"
PKK'nın fesih kongresini öne süren Kalkan şu sözlerle ayak diredi:
Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, 12. PKK Kongresi'nin de kararıydı. Süreci Apo'nun yönetmesi olamadan hiçbir kalıcı gelişme ortaya çıkmaz. Süreç devam edebilir ama kalıcı sonuçlar vermez. Bunu herhalde bu birkaç aylık tartışma, çalışma içerisinde meclis komisyonun rapor heyeti de anlamıştır.
"SURİYE'DE BOZGUNA UĞRADIK" İTİRAFI: "GERİLEMELER OLDU"
PKK'lı Kalkan, Kandil'in YPG ile beraber Suriye'de bozguna uğramasını "Evet askeri olarak, yönetim olarak değişiklikler oldu. Kuzeydoğu Suriye yönetiminde gerilemeler oldu" sözleriyle itiraf etmiş oldu.
İPİNİ KİM TUTUYORSA ONUN AĞZIYLA TEHDİDE KALKTI: "2'NCİ SEVR GELİYOR"
PKK'nın Suriye'de alan kaybetmesi ve YPG'nin özerklik hayallerinin suya düşmesi üzerine Duran Kalkan, Türkiye'yi efendilerinin ağzıyla tehdit etmeye kalktı.
Kalkan, "Türkiye'ye daha ağır bedeller ödetecekler. 2'nci Sevr geliyor. Şimdi İran üzerinde baskılar oluşuyor, Türkiye üzerinde daha neler olacak, Türkiye'yi ne duruma getirecekler insan çok net görüyor. Bu bakımdan Suriye'deki olup bitenler aslında 15 Şubat komplosundan hiç farklı değil. Sadece Kürtlere dönük şeyleriyle değil; Türkiye'ye dönük yönüyle de öyle"dedi.
KANDİL'DEN ORGANİZE SABOTAJ GİRİŞİMİ
Öte yandan PKK elebaşları sıraya girip Suriye'deki gelişmeler üzerinden Türkiye'deki süreci dinamitlemeye kalktı.
PKK'nın çatısı KCK, ayaklanma çağrısı yaptı. PKK'lı Murat Karayılan 20 Ocak'ta "Apo'nun başlattığı süreç boşa çıktı" diyecek kadar ileri gitti.
"Kürt sorunu çözülmediği müddetçe Türkiye'de darbe habitusu her zaman var olacaktır. Hukuki ve siyasi karşılık olmazsa süreç tıkanır"tehditleri savuran KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, sokakları karıştırmak istedi. "Yarın geç olabilir, şimdiden ayağa kalkılmalıdır" sözleriyle ayaklanma duyurusu yaptı.
Kandil, Erbil'le ittifak arayışına girip Barzanilere "iş birliği"ve "birleşme" teklifi yaptı. 27 Ocak'ta elebaşı Karayılan, İsrail'den "Kobani için hava desteği" istedi.
"Rojova'ya saldırı bize saldırıdır"diyen Mustafa Karasu, açık açık "Sürecin ilerlemesi zor. Şu anda bir tıkanıklık var" ifadelerini kullandı. PKK elebaşı, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarından pişman olacak. Metropollerde 6-7 milyon Kürt var" sözleriyle küstah tehditler savurdu.
PKK'YA RAĞMEN SÜREÇ İLERLİYOR!
Gelinen bu noktada PKK ve KCK'nın süreci sabote eden organize sabotaj ve eylemlerine rağmen Terörsüz Türkiye'nin menziline ulaşması için çalışmalar sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. Kabulde yasal düzenlemeler ve müşterek rapor ele alındı. Görüşme sonrası İmralı Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada"Ortak irade var. Süreç kararlılıkla sürecek"denildi.