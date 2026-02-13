Enerjide küresel hamle: TPAO-BP Kerkük'te petrol ve doğal gaz arayacak

YENİ BİR ANLAŞMA DAHA

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacakları bilgisini paylaşarak, "Diğeri daha farklı bir anlaşma, daha somut ve net, yeri ve ülkesi belli bir ortaklık yapacağız. Onu da önümüzdeki hafta imzalamayı planlıyoruz"diye konuştu. TPAO'nun dün Libya'da düzenlenen ihalede biri denizde biri de karada olmak üzere iki blokta ruhsat alma hakkı kazandığını da hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti: "Libya yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir uluslararası ihaleye çıktı. İki blokta teklif vermiştik, o iki blokta da bu ruhsatı almaya hak kazandık. Bu sefer İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte doğalgaz ve petrol arayacağız. Türkiye Petrolleri, bu sahalarda hem karada hem denizde yüzde 40 ortak olacak. Denizdeki sahada ortaklarımızdan biri de Macar MOL şirketi. Onlarla da önemli bir stratejik işbirliğimiz var. Dışarıda büyüme stratejimizin gereği olarak adımları ilerletiyoruz. Bu hedefi, önümüzdeki süreçte daha güçlü şekilde geliştireceğimiz projelerle yakalayacağız."

ORTAK ARAMAHAMLESİ

TPAO, geçen ay ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile petrol ve doğalgaz sektöründe Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak belirlenecek diğer uluslararası potansiyel sahaları kapsayan mutabakat zaptı imzalamıştı. Şirket, geçen hafta da Chevron ile Türkiye'de ve uluslararası ölçekte potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında ortak arama ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi öngören mutabakat zaptına imza atmıştı.