Genç Akbanklılara Özel Yeni Yıl çekiliş sonuçları açıklandı! İşte İphone 15 kazanan asil ve yedek talihliler...

Genç Akbanklılara Özel Yeni Yıl çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-82599 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 15.12.2025 (Saat 00.01) – 31.01.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Genç Akbanklı kampanyasına 15.938 iştirakçi katılmıştır.

Kaynak Gazete
İPHONE 15 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER:

İPHONE 15 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER:

