Meclis’te vandallık Giresun'da taciz: CHP gerçekleri örtbas etmek için bot TT çalışmasına kalkıştı
TBMM'de yeni bakanların yemin törenini kürsü işgaliyle sabote eden ve Görele Belediye Başkanı'nın 16 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanmasıyla sarsılan CHP, skandalları örtbas etmek için sanal orduya sığındı. Gerçek gündemi karartmak isteyen partinin, bot hesaplarla #TeşekkürlerÖzgürÖzel etiketini TT yaparak algı operasyonu yürüttüğü deşifre oldu.
Hızlı Özet Göster
- CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
- TBMM'de yeni bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni esnasında CHP grubu tarafından kürsü işgali eylemi yapıldı.
- Parti yönetiminin bu olayların üzerini örtmek için sosyal medyada bot hesaplarla #TeşekkürlerÖzgürÖzel etiketini gündeme soktu.
CHP'de hep olduğu gibi son 2 gündür de çalkalanmaya devam ediyor...
SOSYAL MEDYA OPERASYONUNA GİRİŞTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aynı gün içinde patlak veren iki büyük skandalın üzerini örtmek için sosyal medya operasyonuna girişti. Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanması ve TBMM'de gerçekleştirilen kürsü işgali kamuoyunda büyük tepki çekerken, parti yönetiminin bot hesaplarla suni bir gündem oluşturarak #TeşekkürlerÖzgürÖzel etiketini Trend Topic (TT) listesine soktuğu tespit edildi.
SKANDALLARI ÖRTMEK İÇİN "BOT" KALKANI
CHP yönetimi, partiyi sarsan Giresun'daki taciz ve meclisteki vandallığın konuşulmasını engellemek amacıyla düğmeye bastı. Kısa sürede binlerce bot hesabın eş zamanlı paylaşımlarıyla oluşturulan etiket çalışmasıyla gündemi unutturmayı hedeflediler.
MECLİS'TE "VANDALLIK" VE KÜRSÜ İŞGALİ
Örtbas edilmek istenen olayların ilki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında CHP grubu, demokratik teamüllere aykırı bir eyleme imza attı.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet ettiği sırada CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederek provokasyona kalkıştı. Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'te yaşanan bu vandallık görüntüleri ve engelleme girişimi büyük tepki topladı.
GÖRELE'DE MİDE BULANDIRAN TACİZ SKANDALI
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediyede çaycı olarak çalışan kadının 16 yaşındaki kızına uygunsuz mesajlar atarak taciz ettiği ortaya çıktı. Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' dediği tespit edildi. Olayı anlatan kız çocuğu, "Psikolojim bozuldu, okula gidemiyorum" dedi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrılan Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.