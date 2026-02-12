Meclis’te vandallık Giresun'da taciz: CHP gerçekleri örtbas etmek için bot TT çalışmasına kalkıştı

MECLİS'TE "VANDALLIK" VE KÜRSÜ İŞGALİ

Örtbas edilmek istenen olayların ilki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında CHP grubu, demokratik teamüllere aykırı bir eyleme imza attı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet ettiği sırada CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederek provokasyona kalkıştı. Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'te yaşanan bu vandallık görüntüleri ve engelleme girişimi büyük tepki topladı.