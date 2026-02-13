Başkan Erdoğan'ın deprem konutları için açıkladığı ödeme planı hak sahiplerinin yüzünü güldürdü
6 Şubat 2023'teki asrın felaketi depremlerin ardından 11 ilde başlayan konut seferberliği, binlerce depremzedeyi yeni yuvalarına kavuşturdu. 455 bin konuta yerleşen depremzede hak sahibinin yüzü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme planıyla bir kez daha güldü. Devletin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden hak sahipleri, evlerin neredeyse bedava olduğunu ifade etti.
- 2023 Kahramanmaraş depremlerinde 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 107 binden fazla kişi yaralandı ve 11 ilde 518 bin konut yıkıldı.
- Türkiye, afet bölgesinde son 2 yılda 455 bin ev ve işyerini inşa ederek hak sahiplerine teslim etti.
- Depremzedeler için açıklanan ödeme planında 2 yıl ödemesiz dönem bulunuyor ve taksitler 18 yıl boyunca sabit kalacak.
- Deprem bölgesindeki vatandaşlar açıklanan fiyatları ve ödeme koşullarını olumlu karşıladı.
Yüzyılın afeti olarak bilinen 2023 Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 107 binden fazla kişinin yaralandığı afette, ağır hasarlılar da dahil 11 ilde 518 bin konut yıkıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir hızla afet bölgesinde çalışmalara başlayan Türkiye, sadece geçen 2 yılda 455 bin ev ve işyerini inşa ederek hak sahiplerine teslim etti.
NEREDEYSE BEDAVAYA KONUT
Sabah'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını açıklaması ise deprem bölgesinde yüzleri güldürdü. Başkan Erdoğan'ın 3+1 konutlar için 2 yıl ödemesiz, ayda 8 bin 750 lira taksit ödeneceğini, bu fiyatın 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacağını, peşin ödemek isteyenlerin ise dörtte bir fiyatı olan 484 bin liradan evlerini alabileceğini açıklaması bölgede sevinç yarattı.
"DEVLET BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"
Üç yıl önce Türkiye'nin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını, binlerce insanın evsiz kaldığını anımsatan 3 çocuk babası Ali Vuranel, "Devletimiz yine büyüklüğünü ortaya koyarak çok uygun bir ödeme planı oluşturdu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" ifadelerini kullandı.
45 yaşındaki Serkan Sertoğlu ise fiyatları aylık 10-15 bin TL bandında beklediklerini belirterek, "Açıklanan rakam yarı fiyatı... 18 yıl boyunca faizsiz olması gayet güzel. Peşin ödeme ile neredeyse bedava" diyerek memnuniyetini açıkladı.
'NEREDEYSE BEDAVA'
Mehmet Baykara (MALATYA):Büyük mağduriyet yaşadım. Buna rağmen verilen sözler fazlasıyla yerine getirildi. Şu an yeni evimizdeyiz. Aylık 8 bin 750 lira taksitle evimizde oturacağız. Bu inanılmaz bir kolaylık.
Mustafa Akgül (75): Malatya Akçadağ İlçesi Bahri Köyü:Köy evlerimiz villa gibi yapılıp bizlere teslim edildi. Devlet daha ne yapsın. Bu yapılanlara hem teşekkür hem dua edilir.
Mehmet-Filiz Çeltik (HATAY) Kumlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi:Devlet yine babalığını gösterdi ve bizleri mağdur etmedi.
Selahattin-Döne Berker (Hatay Öteçay Mahallesi):Devletimiz bizi hiçbir zaman mağdur etmedi. Evimizi peşin almayı düşünüyoruz. Bize sunulan bu imkânı değerlendirmek istiyoruz.
Nigar Dönmez (HATAY):Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata böyle bir ev verilmez. Düşündüğümüzden çok daha aşağıda bir fiyat. Çok güzel bir rakam geldi.
Habip Aksoy (Gaziantep):Deprem konutları çok güzel yapıldı, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar ve ödeme planı da çok iyi. Depremzede yaralıydı, böyle bir imkân yaramıza merhem oldu. Allah razı olsun.
Mahmut Öztürk (Gaziantep):Devletimiz kısa sürede saray gibi bir ev yapıp verdi. Açıklanan fiyatlar ve geri ödeme koşulları da çok uygun. Allah yapanlar, vesile olanlardan razı olsun.
Fatma Yıldırım (43) (Elazığ): Konut bedelinin yüzde 65'inin hibe edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması bizim için çok iyi oldu. Artık güvenli bir evde yaşıyoruz.
Ayşe Kabacık (Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi):Evler oldukça iyi ve kullanışlı, memnunuz. Neredeyse bedavaya ev sahibi oluyoruz. Çok hoşumuza gitti. Bu şartlarda ev sahibi olmak, günümüz koşullarında ve sağlam konutlara sahip olmak depremzedeler için çok önemli.
'BÖYLE ÖDEMEYEŞAPKA ÇIKARTILIR'
Yusuf Demirel (78) (Malatya-Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi):Depremin ardından devletimiz Hızır gibi imdadımıza yetişti. Köy evlerimiz beklediğimizden daha güzel yapılıp bizlere teslim edildi. Evlerin ödemeleri nasıl olacak diye düşünürken Cumhurbaşkanımız hem merakımızı giderdi hem de bizleri sevindirdi. Ödemelerin 18 yıl sabit taksitle olması ve faizsiz olması bizleri yormayacak. Böyle bir ödeme şekline ancak şapka çıkartılır.