Özgür Özel'in izinden gitti | CHP'li meclis üyesinden ağza alınmayacak küfürler: Kadınlar arbedenin arasında kaldı

CHP'li meclis üyesinden ağza alınmayacak küfürler. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 162 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan mecliste söz alan CHP'li meclis üyesi Ahmet Kadı, Gebze'deki Cemevi projesinin akıbetini sordu. Kadı'nın,"Bu bölgede yaşayan tüm canlar adına soruyorum; canlar cemevini bekliyor, ne zaman yapılacak?" sorusuna, AK Partili meclis üyesi Hasan Soba, "Sayın meclis üyem, daha Derince'de yeni açtık. Orada da planlarla ilgili sorun var. Öyle bir tablo çizdin ki, kolay kolay da müdahil olmam bu şeylere ama çok haksızlık yapıyorsun şehrine" yanıtını verdi.

"ONUN DERDİ KAOS ÜRETMEK"

Zinnur Büyükgöz ise "Ben cevaplandıracağım, merak etme"dediği sırada salondan da ses yükseldi. Tartışmalar sürerken, CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un söz almadan konuşmasıve yerinden müdahale etmesi üzerine Başkan Zinnur Büyükgöz, "Bakın sana söz vermedim. Onun derdi zaten kaos üretmek. Adam yerine koymayın onu" dedi.