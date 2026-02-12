Özgür Özel'in izinden gitti | CHP'li meclis üyesinden ağza alınmayacak küfürler: Kadınlar arbedenin arasında kaldı
CHP’de sular durulmuyor, küfür siyaseti hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı "Alçak köpek" ve "S*r git"* diyerek partisinden kaçıran Genel Başkan Özgür Özel’in açtığı yoldan, şimdi de meclis üyeleri ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP’li Erkan Uygun, adeta Genel Başkanı Özgür Özel'e nazire yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis oturumu, salon dışındaki küfürlü kavga ile noktalandı. Meclis üyelerinin birbirine girdiği, öfkelenen CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un ağza alınmayacak küfürler ettiği anlar kameralara yansıdı.
Hızlı Özet Göster
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumunda tartışmaların büyümesi üzerine arbede ve küfürlü kavga yaşandı.
- CHP'li Meclis Üyesi Erkan Uygun'un meclis koridorlarında yaşanan gerginlik sırasında ağır hakaret ve küfürler ettiği kameralara yansıdı.
- Gerginlik, CHP'li Ahmet Kadı'nın Gebze'deki Cemevi projesini sorması ve AK Partili üyelerle yaşanan sözlü tartışma sonrası başladı.
- Meclis üyeleri ve güvenlik görevlileri, yumruklaşmaya varan kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu.
CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'in küfür skandalının ardından teşkilatı da durmadı. Özgür Özel'in izinden giden CHP'li Meclis Üyesi Erkan Uygun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'ni birbirine kattı.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ettiği küfürlere tepki göstererek partisinden istifa etmişti. Özel, Özarslan'a "Alçak köpek, s***r git" gibi ifadelerin yer aldığı küfürler savurmuştu.
GENEL BAŞKANININ İZİNDEN GİTTİ
Kocaeli'de Şubat ayı meclis oturumu, sokak kavgasına döndü. Tansiyonun yükseldiği anlarda öfkesine hakim olamayan Uygun ağza alınmayacak küfürler savurdu. Kameralara yansıyan o anlarda Uygun'un avazı çıktığı kadar "O.Ç.", "A.K.", "İ.." diye bağırdığı duyuldu.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde 162 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan mecliste söz alan CHP'li meclis üyesi Ahmet Kadı, Gebze'deki Cemevi projesinin akıbetini sordu. Kadı'nın,"Bu bölgede yaşayan tüm canlar adına soruyorum; canlar cemevini bekliyor, ne zaman yapılacak?" sorusuna, AK Partili meclis üyesi Hasan Soba, "Sayın meclis üyem, daha Derince'de yeni açtık. Orada da planlarla ilgili sorun var. Öyle bir tablo çizdin ki, kolay kolay da müdahil olmam bu şeylere ama çok haksızlık yapıyorsun şehrine" yanıtını verdi.
"ONUN DERDİ KAOS ÜRETMEK"
Zinnur Büyükgöz ise "Ben cevaplandıracağım, merak etme"dediği sırada salondan da ses yükseldi. Tartışmalar sürerken, CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un söz almadan konuşmasıve yerinden müdahale etmesi üzerine Başkan Zinnur Büyükgöz, "Bakın sana söz vermedim. Onun derdi zaten kaos üretmek. Adam yerine koymayın onu" dedi.
"BEN TERBİYESİZ DEĞİLİM"
Gerginlik tırmanırken Erkan Uygun ayağa kalkarak tepkisini sürdürdü. Büyükgöz ise Uygun'u yerine oturması konusunda uyararak, "Kaos üretmek için kalkıyorsun. Yerine otur sözümü geri alırım. Oradan kalkıyor, oraya geliyor. İnsanların üzerine yürüyor. Bu ne? Böyle bir şey olmaz. Oturduğu için sözümü geri aldım. Kaç defa söyleyeceğim, Türkçe konuşuyorum. 'Oturursa sözümü geri alacağım' dedim ve aldım, kendisi amaçlı ayakta duruyor. Terbiyesiz de sensin, bunu 4'üncü kez söylüyorsun. 'Terbiyesiz' diyerek kalktın, ben terbiyesiz değilim"diye konuştu.
Salonda kalabalıkların birbirine yürümesi üzerine Büyükgöz, "Arkadaşlar lütfen geri çekilin" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN KÜFÜR
Meclis salonunun dışında ise meclis üyeleri ve beraberindeki kalabalık koridorlarda birbirine girdi. Olay anında kaydedilen görüntülerde, CHP'li Erkan Uygun'un sinirli olduğu ve küfürler savurduğu görüldü. Erkan'ın "O.Ç.", "A.K.", "İ.." diye bağırdığı duyuldu
Yine görüntülere yansıyan arbedede, çevresindekilerin Uygun'u ağzını kapatarak sakinleştirmeye çabaladığı anlar da yer aldı. Yaşanan arbedenin tam ortasında kadınlar da kaldı.
Çevredeki diğer meclis üyeleri ve güvenlik görevlileri, küfürlerin ve yumruklaşmanın yaşandığı kavgayı ayırmak için dakikalarca uğraştı.