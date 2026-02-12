KULİS | Mesut Özarslan CHP'nin nefesini kesecek! En büyük kozu istifa eden meclis üyeleri | Keçiören'de çoğunluk Cumhur'a geçer mi?
CHP "Keçiören" krizini aşamıyor, başkentteki kaos günden güne büyüyor. Özgür Özel'in küfürleri sonrası istifa eden Mesut Özarslan "Yanlış insana dokundular" deyip CHP'ye aba altından sopa gösterdi. TAKVİM, Ankara kulislerine daldı. Keçiören'de CHP'nin nefesini kesecek çok çarpıcı bir detaya ulaştı. Mesut Özarslan'ın kendisiyle beraber istifa eden 8 Meclis üyesini CHP'ye karşı koz olarak kullanacağı öğrenildi. Bu durum CHP'nin Meclis'teki çoğunluğu tehdit ederken Özarslan'ın yakın çevresine "CHP daha da ileri giderse gereğini yaparım" dediği konuşuluyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "Keçiören" krizi katlanarak büyüyor. Genel Başkan Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan birbirine girdi.
Özel'in ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurduğu görülürken; Özarslan "Benim hacı anama kötü kadın, benim hacı babama yokmuş muamelesi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım sana"diyerek suç duyurusunda bulundu.
Özel'in ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurduğu görülürken; Özarslan "Benim hacı anama kötü kadın, benim hacı babama yokmuş muamelesi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım sana"diyerek suç duyurusunda bulundu.
ÖZEL MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON MU ÇEKİYOR?
Özel'in Mesut Özarslan'a PORTAŞ iddiaları üzerinden ısrarla "hırsız" demesi CHP kulislerinde "Mansur Yavaş'a operasyon" olarak yorumlandı. Bilindiği üzere PORTAŞ, CHP'li ABB'nin iştiraki. Yavaş hakkında dava açılması durumunda Özel'in "ihbarcı" konumunda olacağı değerlediriliyor.
Öte yandan hem Özgür Özel'den hem de Mesut Özarslan'dan peşi sıra açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Özel, "Alçak köpek, s***r git. Köpek, yalaka, karaktersiz p*ç." şeklindeki küfürlerini "kişilik tespiti"olarak savunarak siyaset kurumunu iyice aşağı çekti.
CHP'YE ABA ALTINDA SOPA: "BENİ KONUŞTURMASINLAR..."
Tekrar suç duyurusunda bulunacağını duyuran Mesut Özarslan "Şimdi beni konuşturmasınlar" diyerek CHP'ye aba altından sopa gösterdi.
SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e demeç veren Özarslan, "CHP'nin yüzde 20 oyu var, ben almışım yüzde otuzdan daha fazla. Şimdi beni konuşturmasınlar. Seçimi aldıysam CHP'li bana 'hain' diyemez. 'Hain' demesi için üç yıl boyunca ben onların olduğu mahallelere, onların şahıslarına hizmet götürmezsem, taleplerini yerine getirmezsem, belediye hizmetini eksik tutarsam, o zaman gelsin desin ki, 'ya arkadaş ben o adama oyunu verdim, zehir zıkkım olsun.' Belediye, parti temsilciliği değildir, halka her türlü hizmet sektörüdür" ifadelerini kullandı.
ÖZARSLAN: MANSUR YAVAŞ'A ÜZÜLÜYORUM, CHP ONU ADAY YAPMAYACAK
"Benim yüzümden CHP'nin oyu düşer" şeklinde konuşan Özarslan, CHP'nin hiçbir zaman Mansur Yavaş'ı aday yapmayacağını dile getirdi.
Keçiören Belediye Başkanı, "Özgür Bey, yanlış insana dokundu. Herkesle iddiaya giriyorum üç ay içerisinde benim yüzümden CHP'nin oyları yüzde beş düşer. Mansur Başkan'a da inanılmaz boyutta üzülüyorum. Onu da zaten Cumhurbaşkanı adayı yapmayacaklar" açıklamasında bulundu.
TAKVİM KULİSLERE DALDI: CHP'NİN NEFESİNİ KESECEK PLAN
Öte yandan TAKVİM, Ankara kulislerine daldı. Keçiören'de CHP'nin nefesini kesecek çok çarpıcı bir detaya ulaştı.
Bilindiği üzere Özarslan'la beraber Keçiören'de 8 CHP'li Meclis üyesi istifa etti. Bu isimlerin Özarslan'a göre aksiyon alacağı değerlendirilirken CHP'nin Meclis'teki çoğunluğu tehdit altında.
MECLİS ÜYELERİNE KOZ OLARAK KULLANACAK: CHP İLERİ GİDERSE GEREĞİNİ YAPARIM
Özarslan'ın yakın çevresine "Özgür Özel yanlış insana dokundu. CHP daha da ileri giderse gereğini yaparım" dediği söyleniyor.
Nitekim Mesut Özarslan, Saygı Öztürk'e verdiği son demeçte bu durumu destekler ifadeler kullandı.
Özarslan, "Benimle birlikte bağımsız 8 meclis üyesi var. Geriye kaldı 37 meclis üyesi. Bana nefes aldırmazlarsa, sıkıntı yaparlarsa oturup bu matematiği de değerlendiririm" dedi.
CHP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDEBİLİR
Özarslan "bağımsız" olarak yoluna devam edeceğini vurgularken, istifa eden meclis üyelerinin Cumhur İttifakı saflarına geçmesi durumunda CHP'nin çoğunluğu kaybedeceği görülüyor.