KULİS | Mesut Özarslan CHP'nin nefesini kesecek! En büyük kozu istifa eden meclis üyeleri | Keçiören'de çoğunluk Cumhur'a geçer mi?

ÖZARSLAN: MANSUR YAVAŞ'A ÜZÜLÜYORUM, CHP ONU ADAY YAPMAYACAK "Benim yüzümden CHP'nin oyu düşer " şeklinde konuşan Özarslan, CHP'nin hiçbir zaman Mansur Yavaş'ı aday yapmayacağını dile getirdi. Keçiören Belediye Başkanı, "Özgür Bey, yanlış insana dokundu. Herkesle iddiaya giriyorum üç ay içerisinde benim yüzümden CHP'nin oyları yüzde beş düşer. Mansur Başkan'a da inanılmaz boyutta üzülüyorum. Onu da zaten Cumhurbaşkanı adayı yapmayacaklar" açıklamasında bulundu.

Özarslan'ın Özgür Özel'e karşı istifa eden meclis üyelerini koz olarak kullanacağı söyleniyor

Öte yandan TAKVİM, Ankara kulislerine daldı. Keçiören'de CHP'nin nefesini kesecek çok çarpıcı bir detaya ulaştı.Bilindiği üzere Özarslan'la beraber Keçiören'de 8 CHP'li Meclis üyesi istifa etti. Bu isimlerin Özarslan'a göre aksiyon alacağı değerlendirilirken CHP'nin Meclis'teki çoğunluğu tehdit altında.Özarslan'ın yakın çevresine "Özgür Özel yanlış insana dokundu. CHP daha da ileri giderse gereğini yaparım" dediği söyleniyor.Nitekim Mesut Özarslan, Saygı Öztürk'e verdiği son demeçte bu durumu destekler ifadeler kullandı.Özarslan, "Benimle birlikte bağımsız 8 meclis üyesi var. Geriye kaldı 37 meclis üyesi. Bana nefes aldırmazlarsa, sıkıntı yaparlarsa oturup bu matematiği de değerlendiririm" dedi.