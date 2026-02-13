CHP'li İBB'nin sözde kreşi | Bakan Göktaş açıkladı: "Denetimden kaçmak için isim değiştirdiler"

Bakan Göktaş (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Göktaş "Aile üç yaşındaki çocuğun kreşte istismara maruz kaldığını iddia etti ve bu süreçte yalnız bırakıp kıldıklarını söylüyorlar. Aileyi ziyaret ettim. Ailenin yeterince destek göremediğini gördüm. Burada bizim dikkatimizi çeken konu özellikle kreş adı altında açılan ama aslında çocuk etkinlik merkezi olan fakat kamuoyuna açıkladıklarında bunu kreş olarak ifade ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada ikircikli bir yaklaşım var. Kreş adı altında açsaydı bunu gerek Aile Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir izin sürecinden tutulması ve denetim mekanizmasına tutulması gerekiyordu" dedi.