CHP'li İBB'nin sözde kreşi | Bakan Göktaş açıkladı: "Denetimden kaçmak için isim değiştirdiler"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kreşte, darp ve cinsel tacizle ilgili açıklama yaptı. İBB'nin denetimden kaçmak için kreşi çocuk etkinlik merkezi adı altında işlettiğini belirten Göktaş, "Bir nevi ruhsatsız kreş işlettiklerini üzülerek gördük. Nihayetinde bizim amacımız burada çocuklarımızın özellikle güvenli ortamlarda yetişmesini sağlamak." dedi.
Göktaş "Aile üç yaşındaki çocuğun kreşte istismara maruz kaldığını iddia etti ve bu süreçte yalnız bırakıp kıldıklarını söylüyorlar. Aileyi ziyaret ettim. Ailenin yeterince destek göremediğini gördüm. Burada bizim dikkatimizi çeken konu özellikle kreş adı altında açılan ama aslında çocuk etkinlik merkezi olan fakat kamuoyuna açıkladıklarında bunu kreş olarak ifade ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada ikircikli bir yaklaşım var. Kreş adı altında açsaydı bunu gerek Aile Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir izin sürecinden tutulması ve denetim mekanizmasına tutulması gerekiyordu" dedi.
RUHSATSIZ KREŞ İŞLETİYORLAR
Bakan Göktaş kreşin denetimsizliğiyle ilgili iddialara da açıklık getirdi:Fakat burada denetimden özellikle denetim dışına tutulmak için böyle bir çocuk etkinlik merkezi adı altında aslında bir nevi ruhsatsız kreş işlettiklerini üzülerek gördük. Nihayetinde bizim amacımız burada çocuklarımızın özellikle güvenli ortamlarda yetişmesini sağlamak."
ÇOK ÖZEL PROJE
