Akbank Kredi Kartı Harcama Çekiliş Sonuçları açıklandı! İşte İphone 17 Pro Max kazanan asil ve yedek talihliler
Akbank Kredi Kartı Harcama Çekiliş Sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-82727 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 19.12.2025 (Saat 00.01) – 31.01.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Kredi Kartı kampanyasına 94.222.593 iştirakçi katılmıştır.
iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanan asil talihliler:
iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanan yedek talihliler: