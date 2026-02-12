CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı

Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti, 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

'BENİMLE AYNI YAŞTA KIZINIZ VAR'

Ona, 'Siz 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum.