CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı
CHP’nin CV’sine yolsuzluk, rüşvet, uyuşturucu ve fuhuştan sonra cinsel taciz de yazıldı! CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki T.T.’ye cinsel içerikli mesajlar attı. Talihsiz yavrunun “Benimle aynı yaşta kızınız var. Ayıp” sözleri bile onu utandırmadı.
Giresun Görele'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kızı yaşındaki T.T.'ye attığı mesajlar gündemi salladı. Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.Görele Belediye Başkanı 16 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
ÖNCE INSTAGRAM'DAN
Psikolojisi bozulan liseli T.T. gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı: Saat 03.22'de Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı. Ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi. Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim.
'AYIP DEĞİL Mİ?'
Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti, 'Sevgilin olması sorun değil'dedi.
'BENİMLE AYNI YAŞTA KIZINIZ VAR'
Ona, 'Siz 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum.
'ŞİKAYETÇİ OLDUK'
O da bana 'Yanlış mı anladın, tamam yazmadım kabul edip kapat konuyu' diye yazdı. Ardından durumu önce anneme, sonra babama anlattım. Annemle emniyet müdürlüğüne giderek şikâyetçi olduk. Bu olay psikolojimi olumsuz etkiledi.
'ADALET YERİNİ BULDU'
Tacizci başkanın tutuklanması, mağduru ve ailesini sevindirdi. T.T. "Başından beri haklıydık. Adalet yerini buldu. Çok mutluyum. Artık okuluma gidebileceğim" dedi. Mağdur ailenin avukatı da açıklamada bulundu:"Başkan Hasbi Dede sosyal medya hesabını başka birinin kullandığını öne sürüyor. Ancak sosyal medya hesabını kullanan kişi belli saatlerde ve sadece Twitter, Facebook kullanımı olduğu, WhatsApp'ın başkanın kendi telefonunda açık olduğu belirlendi"dedi. Öte yandan cep telefonuna el konulan Dede'nin T.T.'ye yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Dede'nin küçük kıza"Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" ve "Sevgilin olabilir, sorun yok"gibi mesajlar attığı görüldü.
CHP'LİLERDESTEKVERDİ!
Dede önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP ilçe gençlik kolları, Dede'yi çıkışta karşıladı. Milletvekili Gezmiş, Hasbi Dede'ye sarılıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ancak itiraz üzerine Dede tutuklandı.
DEDE'DEN PİŞKİN SAVUNMA!
Hasbi Dede ifadesinde 5 kişilik basın ekibini suçladı."Mesajları ben değil onlar yazdı. Hepsini işten attım"dedi. Ancak Dede'nin önce Instagram üzerinden yazıp daha sonra WhatsApp ile yazışmaya devam ettiği öğrenildi. Genç kıza gülen emoji gönderen CHP'li başkanın "Sır tutabilir misin?" anlamında "Ağzın boş mu?" diye sorduğunu söylediği öğrenildi.
Haber: Özgür Özdemir