THY 500’üncü uçağını özel uçuşla tanıttı

100 bin çalışan ve emeklinin fotoğraflarıyla özel giydirme yapılan uçak, 2003'te 65 uçakla başlayan ve 2026'da 523 uçağa ulaşan büyüme sürecinin simgesi oldu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin Türk ekonomisine 65 milyar dolarlık katkı sağladığını ve bu rakamın 2033'te 150 milyar dolara çıkacağını açıkladı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör tarihi uçuşu şu sözlerle anlattı: Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) dün 500'üncü uçağı yla gökyüzüne bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Biz de 100 bini aşkın çalışanın fotoğrafıyla özel giydirme yapılan Airbus A350-900 uçağında yerimizi aldık. İstanbul Havalimanı'ndan 'take off' yapan uçak, gökyüzüne "500" yazarak şirketin filo yolculuğunda önemli bir eşiği simgeledi. Aralık 2025'te teslim alınan, Ocak 2026'da özel giydirme işlemi tamamlanan 500'üncü uçak ilk özel uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul'daki Türk Hava Yolları Teknik Hangarı'nda gerçekleştirilen tanıtım programının ardından "TK Aile" adı verilen özel tasarımlı uçak, Türkiye semalarında koreografik bir gösteri uçuşu yaptı.

HEDEF 1000 UÇAK

500'üncü uçak, 1933'te 5 uçaklık mütevazı filosuyla yola koyulan milli gururumuz THY'yi dünyada yeni bir lige taşıyor. 500'üncü uçak yalnızca sembolik bir eşik değil, aynı zamanda yeni bir ölçek sıçramasının başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Zira, THY'nin dev hedefleri var. Şirket, 2033'te AJet dahil 813 uçak, 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Bu seviyeye geldiğinde bugün 9 olan dünyadaki sıralama 5'e çıkacak. 2036'da ise uçak filosunu 1000'e çıkarmayı planlayan şirket artık dünyanın en büyükleri arasında yerini alacak. Dün yapılan lansman töreninde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın konuşması bu kararlılığı vurgulaması açısından önemliydi.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Bolat, 500. uçağımız, THY için yalnızca filomuza katılan yeni bir uçak değil; 93 yıllık bir emeğin, kararlılığın ve ortak aklın simgesidir. 2003 yılında 65 uçakla başladığımız zirve yolculuğumuzda bugün 500'ü aşkın uçakla 6 kıtada 356 destinasyona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 12 sene önce 274 uçağımız vardı, bugün 523 uçağımız var. Bundan 12 yıl önce çektiğimiz 'Hayal Edince' reklam filminde 247 uçak ve 247 destinasyonla çıktığımız yolculukta 500'üncü uçak bir hayaldi. Bugün o hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek, THY ailesi için ayrı bir anlam taşıyor. İnşallah 10 yıl içerisinde THY'nin uçak sayısı bunun iki katı olacak.