Burak Yılmaz Gaziantep FK’ya geri döndü

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz kısa bir süre önce görevinden istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevine geri döndüğünü söyledi. Yılmaz, "Burak Hoca ile konuştum, yanlış anlaşılmalar giderildi. Sorun çözüldü. Birlikte oruç tuttuk, bayramı da birlikte geçireceğiz. Hoca sezon sonuna kadar bizimle" dedi. Antep ekibi de yaptığı paylaşımda "Takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verdi.