Trabzonspor’da kanat alarmı! jeremy Boga için düğmeye basıldı

Ligde zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Trabzon'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-Mavililer'de teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelikli bölgeler netleşirken, transferde bu kez "Hemen katkı" kriteri öne çıktı. Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi.

Bu çerçevede, kamuoyunda adı daha önce farklı dönemlerde gündeme gelen Jeremy Boga benzeri oyuncu tipi, Trabzonspor'un kanat arayışında örnek profil olarak değerlendiriliyor. Takımında ciddi sıkıntılar yaşayan ve Fransız basınındaki haberlere göre, ara transfer döneminde ayrılması gündemde olan oyuncu için Trabzonspor'un bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Tekke sezon başında yaptığı açıklamalarda oyuncuyu istediğini dile getirmişti. Trabzonspor'un yalnızca yurt dışı pazarına değil, Süper Lig içindeki fırsatlara da açık olduğu belirtiliyor.



OULAİ VE ONUACHU UÇTU

Trabzonspor için Afrika Kupası'nın yaklaşması ile sıkıntılı süreç başladı. Ouali ve Onuachu, Afrika Kupası'na katılmak için Trabzon'dan ayrıldı. Ouali, Fildişi Sahili milli takımına, Onuachu ise Nijerya milli takımına gideceği için kısa vadede kupadaki Alanyaspor maçı, ligdeki Gençlerbirliği ve Süper Kupa'daki Galatasaray maçlarını kaçıracak. Takımlarının burada elde ettiği başarıya göre iki oyuncunun Trabzon'a geliş süreçleri daha da uzayabilir.

TEKKE İLE BİR BAŞKA

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde evinde 219 gündür kaybetmiyor. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de iç ve dış saha maçlarında oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Bu sezon ligdeki tek yenilgisini 5. haftada Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle rakiplerine boyun eğmedi.

Haber: Yunus Emre Sel