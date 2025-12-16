Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek

BU SEZON İLK Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, ilk yarıda dikkat çekici istatistiklere imza attı.



Konyaspor karşısında ilk yarıda 3 gol bulan Fenerbahçe, kaçırdığı pozisyonlarla da dikkat çekti.



Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken (8) ve en yüksek beklenen gol değeri üreten (2.53 xG) takım Fenerbahçe oldu.

5 MAÇ SONRA KALE KAPALI Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı.



Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti.



Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

ASENSIO ATMAYA DEVAM ETTİ Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.



Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı.



Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

YENİ GÜNDEM TALISCA Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.



Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında 90+5. dakikada penaltı kaçırdı. Talisca, daha sonra ise Alanyaspor karşılaşmasının 57. dakikasında beyaz noktadan yine ağları havalandıramadı.