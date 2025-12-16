Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin, forvet transferindeki önceliği Alexander Sörloth. Kanarya, Norveçli yıldızın alternatifini de yine İspanya'dan belirledi. İşte o isim ve detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 4-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe, mücadelenin 28. dakikasında Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra, 30. dakikada Mert Müldür sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 37. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Anderson Talisca, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle farkı dörde çıkardı. Mücadele bu skorla sona erdi.
2 MAÇTA 8 GOL
Fenerbahçe, son iki maçında aynı skorlarla galibiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde ise sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi.
Fenerbahçe'de sekiz golle kazanılan iki maçta yıldızlaşan isim Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, son iki maçta beş gol attı.
BU SEZON İLK
Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, ilk yarıda dikkat çekici istatistiklere imza attı.
Konyaspor karşısında ilk yarıda 3 gol bulan Fenerbahçe, kaçırdığı pozisyonlarla da dikkat çekti.
Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken (8) ve en yüksek beklenen gol değeri üreten (2.53 xG) takım Fenerbahçe oldu.
5 MAÇ SONRA KALE KAPALI
Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı.
Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti.
Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.
ASENSIO ATMAYA DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı.
Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
YENİ GÜNDEM TALISCA
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında 90+5. dakikada penaltı kaçırdı. Talisca, daha sonra ise Alanyaspor karşılaşmasının 57. dakikasında beyaz noktadan yine ağları havalandıramadı.
Talisca'nın iki penaltıyı kaçırması ve Fenerbahçe'nin söz konusu iki maçta puan kaybetmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcu eleştirilerin hedefi oldu.
31 yaşındaki futbolcu, kendisi hakkındaki eleştirilerle birlikte Antalyaspor maçında kazanılan penaltıda yine topun başına geçti. Talisca, taraftarın penaltıyı atmamasına yönelik tezahüratlarına rağmen risk altı ve bu maçta penaltıdan fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de sezona kaçırdığı penaltılarla başlayan Talisca, son dönemde ise durumu tersine çevirdi.
Brezilyalı futbolcu, teknik direktörü Domenico Tedesco'nun sahadaki önemli isimlerinden biri haline geldi.
Talisca, Brann ve Konyaspor ile oynanan iki maçta toplamda 5 kez ağları havalandırdı ve kalitesini ortaya koydu.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın bu performansı sonrası Brezilyalı yıldızın geleceği de büyük bir merak konusu oldu.
Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Talisca, Kasım ayında verdiği röportajda Brezilya ile ilgili çıkan haberleri değerlendirmiş ve Brezilya'ya dönüşün söz konusu olmadığını söylemişti.
Brezilyalı yıldız, yine Kasım ayındaki röportajında, Fenerbahçe'deki geleceği için, "Henüz bu konuyu (Yeni sözleşme) konuşmaya başlamadık." demişti.
Anderson Talisca'nın artan performansının ardından Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcunun geleceği için vereceği karar ve atacağı adımlar da büyük bir merak konusu oldu.
TRANSFERDE FORVET GÜNDEMİ
Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin, forvet transferindeki önceliği Alexander Sörloth.
Kanarya, Norveçli yıldızın alternatifini de yine İspanya'dan belirledi
LEWANDOWSKI İHTİMALİ
Fenerbahçe, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lewandowski için nabız yoklamaya devam ediyor.
Kanarya, Polonyalı yıldızı ikna edebilirse ara transfer dönemi için Barcelona'nın kapısını çalacak.