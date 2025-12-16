CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor

FATİHA OKUMADILAR RAKI TOKUŞTURDULAR Mezar kitabesinde yazan "Ruhuna Fatiha" lafzını bile umursamayan CHP 'liler, ellerinde rakı bardaklarıyla mezar başında toplandı. AĞBABA MEZARA RAKI DÖKTÜ CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 'nın mezarın "suluk" kısmına rakı boşalttığı görüldü. O anlarda Özgür Özel 'in bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı. CHP'NİN ÖLÜYE DE DİRİYE DE SAYGISI YOK 22 Ocak 2020'de kada geçtiği öğrenilen skandal görüntüler "CHP'nin ölüye de diriye de saygısı yok" yorumlarına yol açtı.







KAMER GENÇ'İN AİLESİ VE AVUKATI CHP'Yİ YALANLADI: DAVA AÇACAKLAR



CHP'li Ağbaba ise mezar başındaki rakılı alem için "Kamer Genç'in vasiyetiydi" savunmasını yaptı. Ancak bu iddia birinci ağızdan yalanlandı. TGRT Haber'e konuşan Kamer Genç'in ailesi ve avukatı "Böyle bir vasiyetimiz yoktu" dedi.



Genç'in Avukatı Ergün Özer, "Ben Kamer Genç'in 15-20 yıl kadar avukatlığını yaptım ailenin hala avukatıyım. Aramızda ağabey kardeş ilişkisi vardı. Kamer Bey böyle bir talebi olsaydı bana söylerdi. Kamer Genç'in tek vasiyeti tabutunun Türk bayrağına sarılmasıydı. En hafif tabiriyle saygısızlık" değerlendirmesini yaptı.



Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.