CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor

AK Parti'ye "Cem Evlerini cümbüş evi görüyorlar" diye iftira atan CHP'nin maskesi Tunceli'de düştü. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Alevi kökenli Kamer Genç'i kabri başında rakılarla andığı ortaya çıktı. Mezar kitabesindeki "Ruhuna Fatiha" lafzını umursamayan CHP'liler kabre rakı döktü. Ağbaba "Genç'in vasiyetiydi" savunmasını yaptı. Genç'in ailesi ise CHP'yi yalanlayıp hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. TAKVİM'in edindiği kulise göre CHP içinde görüntüleri kimin sızdırdığı araştırılıyor. Öte yandan Özgür Özel'in rakı vaadi ile Çanakkale ve Sarıkamışta'taki skandallar unutulmuyor.

Giriş Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi skandal bir görüntüyle sarsıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti içinde Özel'in "ağabeyi" olarak anılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Kamer Genç'i Tunceli'deki kabri başında rakılarla andığı ortaya çıktı.



FATİHA OKUMADILAR RAKI TOKUŞTURDULAR

Mezar kitabesinde yazan "Ruhuna Fatiha" lafzını bile umursamayan CHP'liler, ellerinde rakı bardaklarıyla mezar başında toplandı.

AĞBABA MEZARA RAKI DÖKTÜ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın mezarın "suluk" kısmına rakı boşalttığı görüldü. O anlarda Özgür Özel'in bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'NİN ÖLÜYE DE DİRİYE DE SAYGISI YOK

22 Ocak 2020'de kada geçtiği öğrenilen skandal görüntüler "CHP'nin ölüye de diriye de saygısı yok" yorumlarına yol açtı.




KAMER GENÇ'İN AİLESİ VE AVUKATI CHP'Yİ YALANLADI: DAVA AÇACAKLAR

CHP'li Ağbaba ise mezar başındaki rakılı alem için "Kamer Genç'in vasiyetiydi" savunmasını yaptı. Ancak bu iddia birinci ağızdan yalanlandı. TGRT Haber'e konuşan Kamer Genç'in ailesi ve avukatı "Böyle bir vasiyetimiz yoktu" dedi.

Genç'in Avukatı Ergün Özer, "Ben Kamer Genç'in 15-20 yıl kadar avukatlığını yaptım ailenin hala avukatıyım. Aramızda ağabey kardeş ilişkisi vardı. Kamer Bey böyle bir talebi olsaydı bana söylerdi. Kamer Genç'in tek vasiyeti tabutunun Türk bayrağına sarılmasıydı. En hafif tabiriyle saygısızlık" değerlendirmesini yaptı.

Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.



AK PARTİ'YE "CEMEVİ" İFTİRASI ATAN CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ

AK Parti'ye "Cem Evlerini cümbüş evi görüyorlar" diye iftira atan Özgür Özel'in Alevi kimliğine sahip Kamer Genç'in kabri başında rakılı çilingir sofrası kurması tepki çekti. Özel'in maskesini düşürdü.

GÖRÜNTÜLERİ KİM SERVİS ETTİRDİ?

İnfial uyandıran korkunç görüntüler sonrası CHP Genel Merkezi'nde alarm durumuna geçildi. TAKVİM'in kulislerden edindiği bilgiye göre Özgür Özel, Veli Ağbaba ve ekibi görüntüleri kimin servis ettiğini araştırıyor.

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Olağan şüpheliler ise "arınalım" çağrısı yapan parti içi muhalefet ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen sadık vekiller olarak görülüyor.

Bahse konu görüntülerin 5 yıl sonra servis edilmesi CHP içindeki hizip çatışmasının son örneği olarak değerlendiriliyor.




ÖZGÜR ÖZEL'İN RAKI VAADİ UNUTULMUYOR

Tam da bu noktada akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eylül 2024'teki rakı vaadi geldi. Özel o dönem "1 litre rakıyı 140 TL yapacağım" vaadinde bulundu.

CHP heyeti Sarıkamış şehitleri için gittiği Kars'ta rakı masası kurdu (Takvim.com.tr)CHP heyeti Sarıkamış şehitleri için gittiği Kars'ta rakı masası kurdu (Takvim.com.tr)

Öte yandan Tunceli'deki mezar başında rakılı anma CHP'nin ilk vukuatı değil...

HEM ÇANAKKALE HEM KARS... ŞEHİT ANMASINDA RAKILI ALEM YAPTILAR

CHP, Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için gittiği Kars'ta da rakı masası kurmuştu. Ocak 2025'te kayda geçen görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Aykut Erdoğdu'nun zil zurna alem yaptığı görülmüştü.

CHP'liler Çanakkale Şehitliği'nde içkili alem yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'liler Çanakkale Şehitliği'nde içkili alem yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)


CHP, Ağustos 2017'de Çanakkale'de sözde Adalet Kurultayı düzenlemiş, şehitlikte sabah kadar içen CHP heyeti zil zurna sarhoş bir halde dans etmişti.


2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Karsta içkili türkülü zil zurna alem2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Karsta içkili türkülü zil zurna alem
Bu da CHPnin vizyon projesi... Özgür Özelden rakı vaadiBu da CHPnin vizyon projesi... Özgür Özelden rakı vaadi

