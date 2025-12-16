Gazze’ye Alcatraz! 1,7 milyar dolarlık plan: Trump müteahhitlere baskı yapıyor

Trump, Reuters

TRUMP MÜTEAHHİTLERE BASKI YAPIYOR

The Guardian'ın haberine göre Trump yönetimi Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla geçinen ABD'li müteahhitlere Gazze'de rol oynamaları için baskı yapıyor. Bu tür planlar yaklaşık 20 yıl önce ABD'nin Irak ve Afganistan gibi ülkelere müdahalesinde de görülmüştü.

Plan, Gazze'ye günde 600 insani ve ticari yardım kamyonu tedarik edecek bir "Ana Yüklenici" öngörüyor. The Guardian'ın haberine göre, yüklenici insani yardım kamyonları için 2.000 dolar, ticari kamyonlar için ise 12.000 dolar ücret talep edecek. Haberde ücretlerin kim tarafından ödeneceği belirtilmiyor.

ABD'Lİ EKİP TEL AVİV'DE LÜKS OTELLERDE KONAKLIYOR

Geçtiğimiz ay Lightstone, ABD'li yetkililerden oluşan bir ekibin Tel Aviv'de yaşadığını ve Gazze'de "Alternatif Güvenli Topluluklar" olarak adlandırılan konut kompleksleri inşa etme planı üzerinde çalıştığını doğruladı. Ekipte ise diplomatlar, istihbarat veya insani yardım yetkilileri değil, daha önce Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın eski üyelerinin yer alması dikkat çekti. New York Times'ın haberine göre ekip Tel Aviv'deki lüks sahil otelleri Kempinski ve Hilton'da konaklıyor.

BİR DOGE ÜYESİ BİR YAHUDİ

The Guardian'a göre yetkililerden biri, ABD federal hükümetinin mülkler, tedarik ve BT desteğini denetleyen bir kurumu olan Genel Hizmetler İdaresi'ne atanan Josh Gruenbaum. Diğer bir yetkili ise Doge için çalışmış ve daha önce muhafazakar bir Yahudi-Amerikan aktivisti olan 25 yaşındaki Princeton mezunu Adam Hoffman.

Hoffman, çevrim içi biyografisine göre bir dönem Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki İsrail düşünce kuruluşu Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi'nde (Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies) genç araştırmacı olarak görev yaptı.

Habere göre Gotham'ın kurucusu Matt Michelsen, devlet ihalelerinden büyük kazanç sağladı. Şirketi, ABD hükümetinin Covid-19 kapanmaları sırasında verdiği sözleşmelerden faydalandı ve devlet tarafından işletilen gözaltı merkezlerine lojistik hizmet sağladı. Michelsen, The Guardian'a yaptığı açıklamada, şirketinin Gazze planında "yer almayacağını" söyledi.