Gazze’ye Alcatraz! 1,7 milyar dolarlık plan: Trump müteahhitlere baskı yapıyor
ABD Başkanı Donald Trump’a yakın müteahhitler Gazze’nin yeniden inşası sürecinde milyon dolarlık getiriler için plan yapıyor. İddiaya göre 1,7 milyar dolarlık projede ismi geçen kişi ise Florida’da kaçak göçmenlerin hapsedildiği “Timsah Alcatraz”ın arkasındaki yüklenici. Planın baş isimlerinden biri ise Trump’ın damadı Jared Kushner.
Gazze'de Hamas ile İsrail arasında ateşkes süreci Tel Aviv'in ihlallerine rağmen devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini belirtirken Trump'a yakın şirketlerin yılda 1,7 milyon dolar kar getirmesi beklenen Gazze'nin yeniden inşası için kulis yapıyor.
1,7 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF
İngiliz The Guardian'ın haberine göre Florida'nın "Timsah Alcatraz" lakaplı gözaltı merkezinin arkasındaki ABD'li yüklenici firma, Gazze'ye yapılan yardım akışını yönetmek için 1,7 milyar dolar değerinde bir teklif sundu.
The Guardian'ın haberine göre Gotham LLC şirketi Gazze'ye yardım akışını denetlemek için "içeriden bir bağlantıya" sahipti ancak şirketin sahibi Matt Michelsen, ihale sürecinden çekilmeye karar verdiğini iddia etti.
İŞİN İÇİNDE TRUMP'IN DAMADI VAR
The Middle East Eye'ın belirttiğine göre planın öncülüğünü Trump'ın damadı Jared Kushner ve Gazze'deki yardımcısı Amerikalı haham Aryeh Lightstone'ın liderliğindeki bir ekipte çalışan iki genç Amerikalı siyasi atama yapıyor.
KAÇAK GÖÇMENLERE TİMSAH ALCATRAZ'I
Gotham LLC, bu yılın başlarında Florida Everglades'te "Timsah Alcatraz'ı" olarak adlandırılan bir göçmen gözaltı merkezi inşa etmesiyle dikkat çekmişti.
San Francisco Körfezi'nde yer alan ve bir dönem Amerika'nın en ünlü yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri olan küçük bir ada olan Alcatraz, 1934–1963 yılları arasında, kaçılması imkansız kabul edilen mahkumların tutulduğu cezaevi olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise tarihi geçmişi, kaçış efsaneleri ve manzarasıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir müze olarak kullanılıyor.
Florida'daki "Timsah Alcatrazı" diye anılan göçmen gözaltı/hapishane tesisi ise Haziran 2025'te eski bir havaalanı sahasında inşa edilmeye başlandı ve yalnızca sekiz günde tamamlandı. Tesise ilk tutuklular 3 Temmuz 2025'te geldi. Miami'deki bir federal yargıç, ağustos ayında tesisin kapatılması emrini verdi.
TRUMP MÜTEAHHİTLERE BASKI YAPIYOR
The Guardian'ın haberine göre Trump yönetimi Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla geçinen ABD'li müteahhitlere Gazze'de rol oynamaları için baskı yapıyor. Bu tür planlar yaklaşık 20 yıl önce ABD'nin Irak ve Afganistan gibi ülkelere müdahalesinde de görülmüştü.
Plan, Gazze'ye günde 600 insani ve ticari yardım kamyonu tedarik edecek bir "Ana Yüklenici" öngörüyor. The Guardian'ın haberine göre, yüklenici insani yardım kamyonları için 2.000 dolar, ticari kamyonlar için ise 12.000 dolar ücret talep edecek. Haberde ücretlerin kim tarafından ödeneceği belirtilmiyor.
ABD'Lİ EKİP TEL AVİV'DE LÜKS OTELLERDE KONAKLIYOR
Geçtiğimiz ay Lightstone, ABD'li yetkililerden oluşan bir ekibin Tel Aviv'de yaşadığını ve Gazze'de "Alternatif Güvenli Topluluklar" olarak adlandırılan konut kompleksleri inşa etme planı üzerinde çalıştığını doğruladı. Ekipte ise diplomatlar, istihbarat veya insani yardım yetkilileri değil, daha önce Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın eski üyelerinin yer alması dikkat çekti. New York Times'ın haberine göre ekip Tel Aviv'deki lüks sahil otelleri Kempinski ve Hilton'da konaklıyor.
BİR DOGE ÜYESİ BİR YAHUDİ
The Guardian'a göre yetkililerden biri, ABD federal hükümetinin mülkler, tedarik ve BT desteğini denetleyen bir kurumu olan Genel Hizmetler İdaresi'ne atanan Josh Gruenbaum. Diğer bir yetkili ise Doge için çalışmış ve daha önce muhafazakar bir Yahudi-Amerikan aktivisti olan 25 yaşındaki Princeton mezunu Adam Hoffman.
Hoffman, çevrim içi biyografisine göre bir dönem Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki İsrail düşünce kuruluşu Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi'nde (Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies) genç araştırmacı olarak görev yaptı.
Habere göre Gotham'ın kurucusu Matt Michelsen, devlet ihalelerinden büyük kazanç sağladı. Şirketi, ABD hükümetinin Covid-19 kapanmaları sırasında verdiği sözleşmelerden faydalandı ve devlet tarafından işletilen gözaltı merkezlerine lojistik hizmet sağladı. Michelsen, The Guardian'a yaptığı açıklamada, şirketinin Gazze planında "yer almayacağını" söyledi.