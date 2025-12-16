Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile bir operasyon gerçekleştirdi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı. Holding ve bağlı şirketlerde arama yapılıyor Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

