Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Futbolseverlerin gözlerinin pasının silindiği maçta kazanan çıkmadı. İşte 3-3 sona eren derbide yaşananlar...
Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Futbolseverlerin gözlerinin pasının silindiği maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.
Derbide Beşiktaş'ın golleri Cerny (2) ve Abraham'dan geldi. Trabzonspor ise Muçi, Oulai ve Zubkov ile ağları havalandırdı.
Siyah beyazlılarda El Bilal Toure 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
FIRTINA KIRMIZI BEKLEDİ | 6. dakika Orkun Kökçü'nün yaptığı faulde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. Trabzonspor cephesi pozisyonda kırmızı kart bekledi.
5 DAKİKADA 2 GOL | Maça hızlı başlayan Beşiktaş,18 ve 23. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Kartal'ın golleri Abraham ve Cerny'den geldi.
FARK 1'E İNDİ | 25. dakikada ise Trabzonspor adına sahneye Ernest Muçi çıktı ve farkı 1'e indirdi.
GOL GEÇERLİ DEĞİL | 28. dakikada Trabzonspor'un Felipe ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
CERNY ŞOV | 32. dakikada Beşiktaş Cerny ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1'e getirdi.
KIRMIZI KART | 38. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. 2 asistle oynayan El Bilal Toure, VAR uyarısıyla gelen kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.
ORKUN'DAN DENEME | 45+4. dakikada Onana'nın önde olduğunu gören Orkun Kökçü, uzaklardan şansını denedi ancak top az farkla auta çıktı.
SKOR 3-2 | Trabzonspor, 63. dakikada farkı 1'e indirdi. Zubkov'un şutunda Oulai'ye çarpan top ağlara gitti.
DİREK İZİN VERMEDİ | 81. dakikada Trabzonspor beraberliğe yaklaştı. Oulai'nin harika şutu, direkten oyun alanına döndü.
NET FIRSAT | 82. dakikada kontra şansı yakalayan Beşiktaş'ta, Cerny'nin pasında Jurasek karşı karşıya kaldı. Ancak kötü bir vuruşla topu dışarı yolladı.
BERABERLİK GELDİ | 84. dakikada Trabzonspor geri dönmeyi başardı. Zubkov'un ceza sahası dışından attığı golle skor 3-3 oldu.
GERİ DÖNÜŞ DİREKTEN DÖNDÜ | Trabzonspor, 90+3. dakika Felipe'nin vuruşunda direğe takıldı.
MAÇTAN NOTLAR
TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.
Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev yaptı. Göztepe maçında orta alanda oynayan Ozan Tufan, Pina'nın yokluğunda savunmanın sağına çekildi. Orta alanda Ozan Tufan'dan oluşan boşlukta ise Oulai, görev yaptı.
Bordo mavililer karşılaşmaya, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11'i ile başladı.
SAVİC 5 MAÇ SONRA KADRODA
Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı.
Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi.
Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi.
Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.
Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.
TRİBÜNLER DOLDU
Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.
Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.
Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.
Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.