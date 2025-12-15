Galatasaray Süper Lig'in yıldızını istiyor! Bonservisi belli oldu
Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına orta saha bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda Süper Lig’den dikkat çeken bir ismi transfer listesine aldı.
Göztepe forması giyen 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu yakından takip ediyor ve devre arası için alternatifler arasında değerlendiriyor.
YAŞI VE PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR
Galatasaray'ın Dennis'e ilgisinde oyuncunun bu sezon sergilediği performansın yanı sıra genç yaşı da önemli rol oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hem bugüne hem de geleceğe yönelik bir yatırım olarak transferi değerlendiriyor.
ALMANYA'DAN REKABET VAR
Anthony Dennis'e yalnızca Galatasaray değil, Almanya'dan da ilgi bulunuyor. Göztepe'den geçtiğimiz yaz Romulo'yu kadrosuna katan Leipzig'in, bu kez İzmir temsilcisinden Dennis ile ilgilendiği belirtildi. Union Berlin'in de Nijeryalı futbolcu için devrede olduğu aktarıldı.
KARAR AŞAMASINDA
Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi, devre arasında Dennis'in satılıp satılmayacağı konusunda henüz net bir karar vermedi. İzmir ekibinin, genç oyuncu için yaklaşık 8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü ifade ediliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Anthony Dennis, bu sezon Göztepe formasıyla 15 resmi maçta süre aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydederek takımına skor katkısı sağladı.