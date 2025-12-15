Galatasaray Süper Lig'in yıldızını istiyor! Bonservisi belli oldu

Göztepe forması giyen 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu yakından takip ediyor ve devre arası için alternatifler arasında değerlendiriyor.

Anthony Dennis (AA) YAŞI VE PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR Galatasaray'ın Dennis'e ilgisinde oyuncunun bu sezon sergilediği performansın yanı sıra genç yaşı da önemli rol oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hem bugüne hem de geleceğe yönelik bir yatırım olarak transferi değerlendiriyor.