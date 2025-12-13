Derin yırtmaçlı elbisesiyle sahne alan Zara’nın kostümü sosyal medyaya damga vurdu!

PODCAST CANLI YAYIN

Neşe Zara Yılmaz sahne adıyla Zara, sön dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. 16 kilo veren ünlü şarkıcı, formda haliyle sevenlerinin beğenisini topladı.

Ünlü şarkıcı, şimdi ise derin yırtmaçlı sahne kostümüyle gündeme geldi. Antalya'da sahne alan Zara, siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile çekilen karelerini sosyal medya hesabında yayınladı.

Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, ünlü şarkıcının sevenlerini ikiye böldü. Kimisi Zara'nın kostümünü beğenirken kimisi fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi. Öte yandan Zara'nın fit hali de dikkatlerden kaçamadı.

İşte Zara'nın çok konuşulan sahne elbisesi...

Zara Nasıl Zayıfladı?

3 ayda 16 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan şarkıcı Zara, zayıflama süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla da sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı.

Şarkıcı, "Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet" ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı diyet hakkında bilgi veren Zara, şu bilgileri yayımlamıştı: "D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye. Daha iyi sindirim için. Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda. En önemlisi de stres... Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor... Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece. Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. No stres, yes vitamin... E ben nasıl kilo vermeyeyim"

'Yağsız Sabun' Detayını İlk Kez Açıkladı

Fit haline kavuştuktan sonra imajını da değiştiren Zara, sahne aldığı festivalde "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim" diyerek dinleyenleri şaşırtmıştı.

Öte yandan Zara, sabah kahvaltısında 5 zeytin, birkaç dilim salatalık ve iki yumurta yediği anları paylaşmıştı.

