PODCAST CANLI YAYIN

Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de aralarında olduğu 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak. İfadesi alınacak isimler arasında Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, ve gelini Zuhal Böcek de yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin merkezinde yer aldığı yolsuzluk skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

En büyüğü İstanbul merkezli devam eden soruşturmaların bir ayağı da Antalya'da sürüyor.

ANTALYA SORUŞTURMASINDA "EK İFADE" ALINACAK
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

BÖCEKLER LİSTEDE
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ile F.A. H.T.A, S.E. ve M.O.K'nin ek ifadelerine başvurulacak.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek

Şüphelilerin ifadelerinin Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda 18 Aralık'ta alınacağı, son ifadeyi Muhittin Böcek'in vereceği öğrenildi.

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ile İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

Devam eden operasyonlarda, 14 Ekim'de gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. ile 5 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden B.G. ile H.T.A. tutuklanmıştı.

CHPde Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldiCHPde Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi

CHPli Muhittin Böcekin rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba Muharrem İnce itirafıCHPli Muhittin Böcekin rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba Muharrem İnce itirafı

CHPli Antalya BBye soruşturma derinleşiyor! Muhittin Böcekin şimdiki gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı: Oğul Gökhan Böcek hala firariCHPli Antalya BBye soruşturma derinleşiyor! Muhittin Böcekin şimdiki gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı: Oğul Gökhan Böcek hala firari

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
Borsa İstanbul
Uyuşturucu partilerine katılan isim tezgahı ifşa etti: Mehmet Akif Ersoy sipariş için farklı telefon kullanır
Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak
Ankara’da 11 işletmeye fuhuş baskını! Kadınlar kurtarıldı 60 şüpheli tutuklandı
D&R günün fırsatı
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş
Donald Trump'tan BBC'ye "montaj" davası: Tam 10 milyar dolar!
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık borç: İlk sırada Can Holding var
Silivri'deki yolsuzluk kavgasında CHP'lilerden Enver Aysever'e "barış" baskısı!
CHP'nin NTE'nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
İstanbul'a ilk kar sistemi geliyor: 2'li dalga yola çıktı! 31 Aralık detayına dikkat
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM'de! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara'da 7'lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT'nin "İstanbul depremi" haberine tepki
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Hollywood’u sarsan cinayet! Ünlü yönetmen ve eşinin ölümünde oğulları baş şüpheli…
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"