Atv canlı yayın Müge Anlı izle 16 Aralık 2025 | Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 08:55

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

1995 yılında Adana'da henüz 4 yaşındayken sırra kadem basan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti araştırılma devam ediyor. Cinayet iddialarının odağındaki isimlerden biri olan annesi Raziye Yıldız, Müge Anlı ekibine konuştu. Ömer Yıldırımcan'dan boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı Ercan Yılmaz'ın kızına zarar verdiğini söyleyen anne Raziye Yıldız, "Ercan, kızımın ve kızlarının yanında bana şiddet uyguladı" dedi. Kızını para karşılığı başka birine verdiği iddialarını da reddeden anne Raziye Yıldız, evladına ne olduğunu öğrenmek istedi.

İddiaların odağında bir diğer isim üvey baba Ercan Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. 4 yaşındaki Emine'nin kaybından 15 yıl sonra adalet karşısına çıktığını söyleyen Ercan Yılmaz, "Emine'nin öz babası da bütün suçun Raziye'de olduğunu söyledi" dedi. Cinayet şüphelisi olarak yıllar önce tutuklanan Ercan Yılmaz'ın 52 yıl ceza aldığı ama 5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Ercan Yılmaz'ın öz kızı canlı yayına bağlanarak herkesi şoke eden bir itirafta bulundu. Babasının gözleri önünde Emine'yi öldürdüğünü ve parçalara böldüğünü söyleyen Ercan Yılmaz'ın kızı, yaşadıklarını gözyaşları içinde Müge Anlı'ya anlattı. Babasının Emine'yi öldürdüğünü gördüğü için kendisini de tehdit ettiğini söyleyen Ercan Yılmaz'ın kızı, "Babam, 4 yaşındaki Emine'yi makinada parçaladı" dedi.