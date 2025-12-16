CANLI | Başkan Erdoğan'dan 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Her yıl olduğu gibi bu sene de konferansa titizlikle hazırlık yapan inşallah icrasını da başarıyla gerçekleştireceğine yürekten inandığım Dışişleri Bakanlığımıza sayın bakan ve ekibine konferansın tertiplenmesinde emeği geçen her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.



İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel yönetim mimarisi, trajedilerin ve soykırımların önüne geçmekte başarılı olamadı.



Dünya çok kutupluluğa gidiyor.



Gazze'de 70 binden fazla insan öldürüldü. Yıkıntıların altında ne kadar cenaze olduğunu kimse bilmiyor.