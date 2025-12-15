Son dakika: Test sonuçları pozitif çıktı! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Son dakika: Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması medyada büyük skandalları beraberinde getirdi. Habertürk'ten isimlerin yer aldığı yapıdaki "uyuşturucu" ve "grup seks" iddiaları kan dondururken, ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddeden Mehmet Akif Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ERSOY'UN İFADESİ TAKVİM'DE: "UYUŞTURUCU KULLANMADIM" DEMİŞTİ
Takvim.com.tr'nin yayımladığı eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını iddia etmişti. Ersoy ifadesinde, "Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir." demişti.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
BİR DİĞER SONUÇ DA CEBECİ'NİN
Öte yandan televizyon spikeri Ela Rumeysa Cebeci'nin "kokain" ve "esrar" testleri pozitif çıktı.
