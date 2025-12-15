PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Test sonuçları pozitif çıktı! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...

Son dakika: Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması medyada büyük skandalları beraberinde getirdi. Habertürk'ten isimlerin yer aldığı yapıdaki "uyuşturucu" ve "grup seks" iddiaları kan dondururken, ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddeden Mehmet Akif Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.

Son dakika: Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy'un verdiği uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ERSOY'UN İFADESİ TAKVİM'DE: "UYUŞTURUCU KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Takvim.com.tr'nin yayımladığı eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını iddia etmişti. Ersoy ifadesinde, "Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir." demişti.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Mehmet Akif Ersoy'un verdiği uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BİR DİĞER SONUÇ DA CEBECİ'NİN

Öte yandan televizyon spikeri Ela Rumeysa Cebeci'nin "kokain" ve "esrar" testleri pozitif çıktı.

Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...

Ayrıntılar geliyor...

