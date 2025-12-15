ERSOY'UN İFADESİ TAKVİM'DE: "UYUŞTURUCU KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Takvim.com.tr'nin yayımladığı eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını iddia etmişti. Ersoy ifadesinde, "Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir." demişti.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Mehmet Akif Ersoy'un verdiği uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.