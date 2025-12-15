PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti. Görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti.

AK Parti - DEM görüşmesinin bu hafta içi olabileceği ifade ediliyor.


DEM - CHP GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ

DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP'ye gerçekleştirmeyi planladığı görüşme ertelendi. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı üzerine planlanan buluşmanın ileri bir tarihe alınmasına karar verildi.

Heyet, cuma günü ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmiş, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Borsa İstanbul
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
CHP'de 9 vekil göz hapsinde! Özgür Özel "yolsuzluktan arının" çağrısı yapan vekillerin peşine düştü
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Türk Telekom
CHP'li Sinem Dedetaş'ın belediye imkanlarıyla köpeğine yaptığı masraf vatandaşı isyan ettirdi!
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek
Emekli maaşına "tarih" farkı! Bu ay mı 2026'da mı başvurmak daha avantajlı?
Çocuklar zorbalıktan tek tuşla korunacak! KADES benzeri sistem geliyor
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Milyoner'de 500 bin TL'lik soruya ulaşmayı başardı! Aldığı riskle geceye adını yazdırdı
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"