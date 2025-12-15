Son dakika: DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti

DEM Parti İmralı heyeti , Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti.AK Parti - DEM görüşmesinin bu hafta içi olabileceği ifade ediliyor.



DEM - CHP GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ



DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP'ye gerçekleştirmeyi planladığı görüşme ertelendi. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı üzerine planlanan buluşmanın ileri bir tarihe alınmasına karar verildi.



Heyet, cuma günü ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmiş, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etmişti.



