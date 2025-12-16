AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Hangi konular masada olacak?
Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçildi. DEM Parti'nin MHP ile başlayan siyasi parti turları ise devam ediyor. Bu bağlamda İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, AK Parti'den randevu istedi. Sürece dair yasal ve hukuki düzenlemelerin ele alınacağı görüşmenin tarihi de belli oldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye sürecinde "ikinci aşama"ya geçildi. DEM Parti İmralı Heyeti'nin MHP ile başlayan siyasi parti turları devam ediyor.
Heyet geride bıraktığımız gün süreçte gelinen son durumu ve yasal düzenlemeleri görüşmek için AK Parti'den randevu istedi.
Bu bağlamda AK Parti ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te yapılacak. Görüşmede yasal ve hukuki düzenlemelere dair konu başlıkları ele alınacak.
İMRALI HEYETİ TURLUYOR
Heyet, cuma günü ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmiş, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etmişti.
Daha sonra Gelecek Partisi'ne bir ziyaret olmuştu.
Heyet geride bıraktığımız gün süreçte gelinen son durumu ve yasal düzenlemeleri görüşmek için AK Parti'den randevu istedi.
Bu bağlamda AK Parti ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te yapılacak. Görüşmede yasal ve hukuki düzenlemelere dair konu başlıkları ele alınacak.
İMRALI HEYETİ TURLUYOR
Heyet, cuma günü ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmiş, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etmişti.
Daha sonra Gelecek Partisi'ne bir ziyaret olmuştu.