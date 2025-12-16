PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Hangi konular masada olacak?

Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçildi. DEM Parti'nin MHP ile başlayan siyasi parti turları ise devam ediyor. Bu bağlamda İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, AK Parti'den randevu istedi. Sürece dair yasal ve hukuki düzenlemelerin ele alınacağı görüşmenin tarihi de belli oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Hangi konular masada olacak?
Terörsüz Türkiye sürecinde "ikinci aşama"ya geçildi. DEM Parti İmralı Heyeti'nin MHP ile başlayan siyasi parti turları devam ediyor.

Heyet geride bıraktığımız gün süreçte gelinen son durumu ve yasal düzenlemeleri görüşmek için AK Parti'den randevu istedi.

Bu bağlamda AK Parti ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te yapılacak. Görüşmede yasal ve hukuki düzenlemelere dair konu başlıkları ele alınacak.

İMRALI HEYETİ TURLUYOR

Heyet, cuma günü ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmiş, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etmişti.

Daha sonra Gelecek Partisi'ne bir ziyaret olmuştu.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
Borsa İstanbul
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
Uyuşturucu partilerine katılan isim tezgahı ifşa etti: Mehmet Akif Ersoy sipariş için farklı telefon kullanır
D&R günün fırsatı
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş
Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
Ankara’da 11 işletmeye fuhuş baskını! Kadınlar kurtarıldı 60 şüpheli tutuklandı
Donald Trump'tan BBC'ye "montaj" davası: Tam 10 milyar dolar!
Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık borç: İlk sırada Can Holding var
Silivri'deki yolsuzluk kavgasında CHP'lilerden Enver Aysever'e "barış" baskısı!
CHP'nin NTE'nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
İstanbul'a ilk kar sistemi geliyor: 2'li dalga yola çıktı! 31 Aralık detayına dikkat
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM'de! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara'da 7'lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT'nin "İstanbul depremi" haberine tepki
Hollywood’u sarsan cinayet! Ünlü yönetmen ve eşinin ölümünde oğulları baş şüpheli…
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"