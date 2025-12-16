takvim-logo

Uyuşturucu partilerine katılan isim tezgahı ifşa etti: Mehmet Akif Ersoy sipariş için farklı telefon kullanır

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un da dahil olduğu uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren bir isim Seyrantepe'deki ev partilerinde temin edilen uyuşturucunun nereden ve nasıl alındığını tek tek anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy (takvim.com.tr)Mehmet Akif Ersoy (takvim.com.tr)

Tanık ifadesinde, "Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı" dedi.

Gözaltına alınanların test sonuçları (takvim.com.tr)Gözaltına alınanların test sonuçları (takvim.com.tr)

5 FARKLI TORBACI

Tanık ifadesinin devamında, ev partilerindeki uyuşturucu kullanımının nasıl olduğu ve kimler tarafından temin edildiğine de dikkat çekti.
İfadeyi veren kişi, bu ortama gelenlerin zaten "uyuşturucu içererek geldiklerini" özellikle S.S isimli kadının evindeki bir partide, Akif'in başka bir odaya gidip bir şeyler içip geldiğini belirtti.

Tanık ifadesinde bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi.

Ela Rümeysa Cebeci (takvim.com.tr)Ela Rümeysa Cebeci (takvim.com.tr)

"ARKADAŞLARININ TELEFONUNDAN SİPARİŞ VERİYORLAR"

Uyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, "Hatta kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

İfadede ayrıca, uyuşturucu maddenin gittiği bazı eğlence mekanlarına da sipariş verdiklerini de öne sürdü.

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeys Cebeci (takvim.com.tr)Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeys Cebeci (takvim.com.tr)

EVE EN ÇOK GELENLER MANAZ VE TETİK

Tanık ifadesinde, bu eve en çok gelen kişiler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de olduğunu belirterek, o eve ayrıca Ersoy'un arkadaş grubu olan A.G., M.K.'nin de geldiğini söyledi.

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

BARCELONA'DA TOPLANIP UYUŞTURUCU İÇTİLER

Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre savcılığın yaptığı araştırmada, Mehmet Akif Ersoy'un bazı arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'ya giderek burada uyuşturucu kullanıp benzer ilişkilere girdikleri hatta Avukat Rezan Epözdemir ile görüşüp yemek yedikleri iddia edildi.

Habertürk bina (Takvim arşiv)Habertürk bina (Takvim arşiv)

4 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Ersoy'un da aralarında olduğu gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmış 4'ü ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Tutuklu şüphelilerin 4'ünün de uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Bu isimler Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'dı. Serbest kalan isimlerden bir tanesi de İBB'de çalışan Buse Ö. oldu.

Buse Ö.'nün evinde Mehmet Akif Ersoy ile 4 arkadaşının birliktelik yaşadıkları iddia edildi. Soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde sürdüğü öğrenildi.

