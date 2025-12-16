Uyuşturucu partilerine katılan isim tezgahı ifşa etti: Mehmet Akif Ersoy sipariş için farklı telefon kullanır
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un da dahil olduğu uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren bir isim Seyrantepe'deki ev partilerinde temin edilen uyuşturucunun nereden ve nasıl alındığını tek tek anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.
Tanık ifadesinde, "Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı" dedi.
5 FARKLI TORBACI
Tanık ifadesinin devamında, ev partilerindeki uyuşturucu kullanımının nasıl olduğu ve kimler tarafından temin edildiğine de dikkat çekti.
İfadeyi veren kişi, bu ortama gelenlerin zaten "uyuşturucu içererek geldiklerini" özellikle S.S isimli kadının evindeki bir partide, Akif'in başka bir odaya gidip bir şeyler içip geldiğini belirtti.
Tanık ifadesinde bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi.