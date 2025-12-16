Uyuşturucu partilerine katılan isim tezgahı ifşa etti: Mehmet Akif Ersoy sipariş için farklı telefon kullanır

Ela Rümeysa Cebeci (takvim.com.tr) "ARKADAŞLARININ TELEFONUNDAN SİPARİŞ VERİYORLAR" Uyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, "Hatta kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı" ifadelerini kullandı. İfadede ayrıca, uyuşturucu maddenin gittiği bazı eğlence mekanlarına da sipariş verdiklerini de öne sürdü.

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeys Cebeci (takvim.com.tr) EVE EN ÇOK GELENLER MANAZ VE TETİK Tanık ifadesinde, bu eve en çok gelen kişiler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de olduğunu belirterek, o eve ayrıca Ersoy'un arkadaş grubu olan A.G., M.K.'nin de geldiğini söyledi.