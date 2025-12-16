PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş

AK Parti’nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor. Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı planın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı raporun detayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor. AK Parti raporunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra TBMM Başkanlığı'na sunacak. Hafta içinde sunulması beklenen raporda yer alması planlanan düzenlemeler şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

BİRİNCİ AŞAMA

Kamuoyunda 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek. Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde şimdilik durulmuyor. Ancak geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek. Yurtdışında bulunan (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensuplarıyla güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar buluyor. Bunların yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

İKİNCİ AŞAMA

Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak. Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek. Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)


AŞAMALI VE KONTROLLÜ GEÇİŞ

Terörsüz Türkiye sürecine Cumhur İttifakı'nın desteği tam. Süreç kısa vadeli değil; uzun soluklu, aşamalı ve kontrollü bir geçiş süreci olarak planlanıyor. Takvim'den Zübeyde Yalçın'ın haberine göre sürecin yönetimi üç önemli ayak üzerine oturtulacak: "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem." Böylece sürecin hem daha sağlıklı ilerlemesi sağlanacak hem de kamuoyu desteği artırılacak.

Başkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldıBaşkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
MHPden Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamdaMHPden Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Silivri'deki yolsuzluk kavgasında CHP'lilerden Enver Aysever'e "barış" baskısı!
CHP'nin NTE'nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
Borsa İstanbul
Emekliye kazanç takvimi! İki ikramiye ve promosyon artışı geliyor
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM'de! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara'da 7'lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT'nin "İstanbul depremi" haberine tepki
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Karadeniz'de İHA düşürüldü! MSB'den açıklama: "Bölgede vurularak düşürülmüştür"
Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi
Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK'ten HBO MAX ve “Jasmine” isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında