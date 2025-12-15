Asgari ücrete 7 formüllü zam: 2. görüşme bu hafta! Işıkhan'dan sendikalara davet
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken sürecin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, 'Sendikalara resmi davet yaptık, istişarelerde bulunacağız' dedi.
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:26