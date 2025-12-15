Asgari ücrete 7 formüllü zam: 2. görüşme bu hafta! Işıkhan’dan sendikalara davet

SENDİKALARA RESMİ DAVET



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine sonrası asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstişarenin asgari ücret belirlemede önemli olduğunu belirten Işıkhan, "Sendikalara resmi davet yaptık, istişarelerde bulunacağız" dedi.



TÜRK-İŞ'E DAVET YAPILACAK MI?

"Türk-İş ile görüşmeler olacak mı ve ayrıca bir davet söz konusu mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın toplantıya katıldığını hatırlattı. Bakan, "Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız" dedi.