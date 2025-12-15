Kadraj Galeri Kadraj İkon Asgari ücrete 7 formüllü zam: 2. görüşme bu hafta! Işıkhan'dan sendikalara davet

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken sürecin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, 'Sendikalara resmi davet yaptık, istişarelerde bulunacağız' dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:26
Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Asgari ücrette yapılacak artış yalnızca maaşları değil; işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatları ile GSS primleri başta olmak üzere birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

İlk Toplantıda Rakam Çıkmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantıya işveren tarafını temsilen TİSK katılırken, işçi tarafı toplantıda yer almadı.

Görüşmelerde ağırlıklı olarak çalışma takvimi ele alındı, ücret artışına dair herhangi bir oran veya tutar gündeme gelmedi.

SENDİKALARA RESMİ DAVET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine sonrası asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstişarenin asgari ücret belirlemede önemli olduğunu belirten Işıkhan, "Sendikalara resmi davet yaptık, istişarelerde bulunacağız" dedi.


TÜRK-İŞ'E DAVET YAPILACAK MI?

"Türk-İş ile görüşmeler olacak mı ve ayrıca bir davet söz konusu mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın toplantıya katıldığını hatırlattı. Bakan, "Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız" dedi.

İkinci Toplantı 18 Aralık'ta

Komisyonun ilk toplantısında, ikinci görüşmenin tarihi de netleşti. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek.