SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?

Tartışmalar sürerken SÖZCÜ'yü ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil, C.A'nın ifadesi ortaya çıktı. SAHTE YEŞİL'İN İFADESİ ÇIKTI: YILMAZ ÖZDİL, EMİN ÇÖLAŞAN VE SAYGI ÖZTÜRK'ÜN ADINI VERDİ Şahıs ifadesinde Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk'ün isimlerini verdi. "Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar" dedi.









"DERİN YAPILARIN MECZUPLAR ÜZERİNDEN MESAJ VERMEK İSTEMİŞ"



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.



SÖZCÜ'yü "Ben Yeşil" diye işleten kişinin meczup olduğunu söyleyen Selvi, "Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemiş. Bu süreçlerde derin yapılar hep bu tür kullanışlı kişiler üzerinden mesajlarını verirler" dedi.

Şu ifadeleri kullandı:



"Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemişler. Bula bula yarı açık cezaevindeki yaşlı bir meczubu buluyorlar. Bu işlerde hep bir meczup bulunur. İfadesini öğrenince "Bu tam bir meczupmuş" dedim. Bu işin gazetecilik açısından da çıkarılacak dersleri var.



Haber yaparken, yazı yazarken bu işleri iyi araştırmak gerekiyor.

Ama bu iş bir meczuba havale edilemeyecek kadar önemli bir iş. Bu süreçlerde derin yapılar hep bu tür kullanışlı kişiler üzerinden mesajlarını verirler.



CHP MEDYASI NASIL ALET OLDU?



Tam da bu noktada derin yapıların meczuplar üzerinden verdiği mesajlara CHP medyası nasıl alet olduğu merak konusu oldu.