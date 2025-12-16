SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyen odaklar "Yeşil"i hortlattı. Derin ve sinsi yapıların devşirdiği hükümlü bir meczup "Alo ben Yeşil" deyip SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk'ü dakikalarca işletti. Öztürk'ün köşesinden SÖZCÜ'nün manşetinden alet olduğu kuyruklu yalan süreci akamete uğratmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürdü. Öte yandan sahte Yeşil, C.A'nın ifadesi ortaya çıktı.
İkinci aşamayla birlikte yasal düzenlemeler de gündemde. Sürece dair peş peşe kritik adımların atıldığı zaman diliminde çeşitli provokasyonlar ve sabotaj denemeleri ise dikkatlerden kaçmıyor.
SÖZCÜ'NÜN YEŞİL YALANI PATLADI
CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'nün baş yazarlarından Saygı Öztürk, 11 Eylül de "Telefonla arayan kişi "Ben Yeşil" dedi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
SAYGI ÖZTÜRK'Ü DAKİKALARCA İŞLETTİLER
Ancak Saygı Öztürk'ü arayanın "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım değil cezaevinde hükümlü C.A isimli bir şahıs olduğu ortaya çıktı.
C.A, Sözcü Gazetesi'nin santral numarasına yaptığı 3 aramayla Saygı Öztürk'ü dakikalarca işletti.
Şahsın, "adam öldürme", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.
Tartışmalar sürerken SÖZCÜ'yü ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil, C.A'nın ifadesi ortaya çıktı.
SAHTE YEŞİL'İN İFADESİ ÇIKTI: YILMAZ ÖZDİL, EMİN ÇÖLAŞAN VE SAYGI ÖZTÜRK'ÜN ADINI VERDİ
Şahıs ifadesinde Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk'ün isimlerini verdi. "Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar" dedi.
"DERİN YAPILARIN MECZUPLAR ÜZERİNDEN MESAJ VERMEK İSTEMİŞ"
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.
SÖZCÜ'yü "Ben Yeşil" diye işleten kişinin meczup olduğunu söyleyen Selvi, "Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemiş. Bu süreçlerde derin yapılar hep bu tür kullanışlı kişiler üzerinden mesajlarını verirler" dedi.
Şu ifadeleri kullandı:
"Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemişler. Bula bula yarı açık cezaevindeki yaşlı bir meczubu buluyorlar. Bu işlerde hep bir meczup bulunur. İfadesini öğrenince "Bu tam bir meczupmuş" dedim. Bu işin gazetecilik açısından da çıkarılacak dersleri var.
Haber yaparken, yazı yazarken bu işleri iyi araştırmak gerekiyor.
Ama bu iş bir meczuba havale edilemeyecek kadar önemli bir iş. Bu süreçlerde derin yapılar hep bu tür kullanışlı kişiler üzerinden mesajlarını verirler.
CHP MEDYASI NASIL ALET OLDU?
Tam da bu noktada derin yapıların meczuplar üzerinden verdiği mesajlara CHP medyası nasıl alet olduğu merak konusu oldu.