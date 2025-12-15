Fatih Tekke maç sonrası isyan etti! "Hakem hatalarıyla kaybettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Tekke, "En iyi maçlarımızdan biriydi. Kırmızı karttan önce de aynıydı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu" dedi. Hakemden memnun olmadığını söyleyen Tekke, "Uzatma en az 10-12 dakika olmalıydı. Bana göre az verdiler" diye konuştu. Deneyimli hoca, "Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı. Sadece bir kenarımız işledi. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik" dedi.

