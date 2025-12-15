Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Gülşah Durbay (DHA)

MEKANI CENNET OLSUN



Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülşah Durbay'ın saat 20.00 sıralarında vefat ettiğini ifade ederek, "Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.