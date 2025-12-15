Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Durbay için siyasilerden ve belediyelerden taziye mesajları geldi.
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi.
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Durbay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konmuştu. Durbay, 10 günlük yoğun bakım sürecinin sonunda entübe edilmişti.
MEKANI CENNET OLSUN
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülşah Durbay'ın saat 20.00 sıralarında vefat ettiğini ifade ederek, "Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Durbay'ın cenazesi doğup büyüdüğü Şehzadeler'in Koldere Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Gülşah Durbay için taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı: "Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybederek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Çok genç yaşta aramızdan ayrılması, hepimizi derinden yaralamıştır. Mekanı cennet olsun. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim geride kalanlara metanet, sabır ve uzun ömürler versin."
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Durbay'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, mekânının cennet olmasını diliyoruz. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz."
Manisa Şehzade Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ACIMIZ TARİFSİZ… Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır. SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.