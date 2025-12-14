PODCAST CANLI YAYIN

Elektrik faturalarında "son kaynak tedarik tarifesi" güncellemesi! O sınırı aşanlar kademeye takılacak: Kırsalda nasıl olacak?

Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi güncelleniyor. Buna göre; aylık ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL'lik kullanımı aşan haneler 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacak. Öte yandan özellikle köy ve kırsallarda sıklıkla rastlanan, gecekondu tipi iki bağımsız birimde yaşayan ancak tek elektrik sayacı kullanan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak elektrik desteğinden yararlanmaya devam etmek isteyebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek.

Kademe oranı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, aylık ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL'lik kullanımı aşan haneler 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacak.




2.5 MİLYON KİŞİ

Etkilenecek hanelerin gerçek maliyetlerle karşılaşacağı üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek. 1 Ocak'tan itibaren yüksek elektrik tüketimi olan hanelerin enerjinin gerçek maliyetini ödeyeceği dönem başlayacak. Sistemden 43 milyon abonenin yalnızca yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonu etkilenecekken, hanelerin elektriğin desteksiz gerçek maliyetini ödeyeceği üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek. Örneğin bu yılın ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. 31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yüksek kademeye geçecek.




KIRSALDA FARKLI

Öte yandan özellikle köy ve kırsallarda sıklıkla rastlanan, gecekondu tipi iki bağımsız birimde yaşayan ancak tek elektrik sayacı kullanan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak elektrik desteğinden yararlanmaya devam etmek isteyebilecek. Bu kişiler E-Devlet'te yer alan Aile Bakanlığı'na ait "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesinden elektrik yardımı için başvuruda bulunabilecek.

MESAJ GİTMEYE BAŞLADI

Elektrik perakende şirketleri bu yıl itibariyle 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendirmede bulunuluyor. Ayrıca tüketiciler faturalardan da yıllık tüketimlerine ilişkin bilgileri hesaplayabiliyor.




1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son iki yılda doğalgaz ve elektrikte yaklaşık 1 trilyon liralık destek sağladıklarını belirterek, "Bu destekler sabit gelirli, özellikle en düşük maaş grubunda olan emeklilerimize gitsin ama ihtiyacı olmayan kişilere gitmesin" dedi.

Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacakElektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak

